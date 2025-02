Acroud har framgångsrikt genomfört tidigare offentliggjord omstrukturering

ACROUD AB (publ) (”Acroud” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört den omstrukturering som offentliggjordes den 9 december 2024.

Samtliga emitterade aktier enligt Acrouds beslut om nyemission av aktier som fattades vid den extra bolagsstämman den 24 januari 2025 har tecknats, tilldelats och betalats i enlighet med kallelsen till den extra bolagsstämman. När nyemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer således följande entiteter att inneha följande ägarandelar i Acroud: RIAE Media Ltd, cirka 39 procent, Strategic Investments A/S, cirka 9,5 procent, SMD Group Ltd, cirka 9,3 procent, PMG Group A/S, cirka 6,2 procent, Nordic Sports Management ApS, cirka 2,1 procent och Double Down Media Ltd, cirka 0,8 procent. Därutöver kommer innehavare av Bolagets obligationer (”Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0017562481 (”Obligationerna”) att inneha en ägarandel om cirka 23,4 procent. Aktierna kommer att tilldelas Obligationsinnehavarna på pro rata basis av totalt innehav på avstämningsdagen den 7 februari 2025. Obligationernas totala nominella belopp uppgår till SEK 80 812 386 efter kvittningen mot aktier i ett aggregerat belopp om SEK 70 000 114.

bBolagets super-seniora obligationer

Acroud har den 29 januari 2025 emitterat super-seniora obligationer med ISIN SE0023615661. Det totala nominella beloppet för de super-seniora obligationerna uppgår till SEK 65 312 500, vilket har erlagts genom en kontantbetalning om SEK 26 125 000 och genom kvittning mot Obligationer med ett belopp om SEK 39 187 500.

Leverans och notering av nya aktier

Samtliga nyemitterade aktier förväntas registreras hos Bolagsverket den 17 februari 2025. Aktierna förväntas bli levererade och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 21 februari 2025.

Förändringar i aktiekapitalet och antalet aktier

Beslut fattades vid Bolagets extra bolagsstämma den 24 januari 2025 om att minska kvotvärdet till 0,0038631 euro per aktie för att möjliggöra teckningskursen om SEK 0,25 per aktie i Bolagets nyemission. Som ett resultat av denna förändring och nyemissionen kommer aktiekapitalet i Acroud att öka från 4 366 824,859242 euro till 4 624 171,801175 euro. Det totala antalet aktier i Acroud kommer att öka från 172 612 188 till 1 196 998 584.

Ändrade Obligationsvillkor

De ändrade och bekräftade villkoren för Obligationerna har trätt i kraft och finns tillgängliga på Acrouds webbplats, https://www.acroud.com/en/corporate-governance/bond-issue-2022/.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Acroud och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Acroud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD

+356 9999 8017

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+356 9911 2090

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-post: info@acroud.com

Webbplats: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. Acroud erbjuder även SaaS-lösningar för affiliatebranschen inom iGaming. Under de senaste åren har ett antal bolag anslutit sig till resan och därmed leder flera erfarna personer i branschen Acrouds resa mot att bli ”The Mediahouse of The Future”. Vårt uppdrag är att koppla samman människor, innehållsskapare (Youtubers, Streamers, Affiliates) och företag. Vi växer snabbt och är fortfarande en ledande global aktör i branschen med drygt 70 personer på Malta, i Storbritannien, Danmark och Sverige. Acroud är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.