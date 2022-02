Acroud publicerar Bokslutskommuniké 2021: ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL MED FOKUS PÅ OPERATIV EFFEKTIVITET

Den nederländska marknaden, som är en av de större i Europa, öppnades den 1 oktober 2021. Tio operatörer beviljades licens och fler licenser väntas utfärdas under första kvartalet 2022.

Den 1 november utsågs Roderick Attard till ny CFO för Acroud. Roderick hade tidigare befattningen som Head of Finance och har djupa branschkunskaper om iGaming-branschen och en bakgrund som revisor hos KPMG.

