Bokslutskommuniké: ”Fortsatt stärkta marginaler, starkt kassaflöde samt lansering av nya produkter enligt plan”

Nettoomsättningen uppgick till 209 MSEK (279). Organiskt minskade nettoomsättningen med 21 procent, främst till följd av avslutat samarbete med General Motors.

Bruttomarginalen uppgick till 63,2 procent (49,8).

Justerad EBITA uppgick till 30 MSEK (25), motsvarande en marginal om 14,3 procent (9,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131 MSEK (59).

Stärkt finansiell position med en skuldsättningsgrad om 1.2 (1.8) gånger skapar flexibilitet.

”Under årets sista kvartal stärktes koncernens marginaler ytterligare. Vi såg ett starkt kassaflöde vilket bidrog till en lägre skuldsättningsgrad. Särskilt glädjande är att bruttomarginalen ökade avsevärt. Omsättningen minskade jämfört med föregående år, främst till följd av det avslutade samarbetet med General Motors, negativa valutaeffekter samt en svagare marknad i Nordamerika”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Under kvartalet lanserade CTEK nya produkter inom Low Voltage, enligt plan, samt förbereder för ytterligare lanseringar inom EVSE i början av innevarande år.

”Vi fortsatte stärka vår marknadsposition inom Low Voltage genom ökade volymer under året samt lanseringar av flera nya produkter inom både befintliga och nya, närliggande produktsegment. Även inom EVSE lanserar vi nya produkter nu i början av 2026 med ambitionen att stärka vår position och möjliggöra inträde på den tyska marknaden”, avslutar Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Idag, den 6 februari kl. 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Henrik Fagrenius och CFO Thom Mathisen, som presenterar rapporten samt svarar på frågor. För ytterligare information, vänligen besök följande länk: https://ctek.events.inderes.com/q4-report-2025

