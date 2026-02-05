If helps a lot report Q4: Så stöttade If sina kunder under intensiv vädersäsong

– Det fjärde kvartalet 2025 blev en påminnelse om hur sårbara våra samhällen är för extrema väderförhållanden, när flera stormar drabbade Norden. På If är vi väl förberedda genom bred erfarenhet från olika marknader, kontinuerligt lärande och ett nära samarbete inom organisationen. Det gör att vi kan agera tidigt, minska risker och stötta våra kunder när de behöver oss som mest. Vi lever upp till vårt löfte att hjälpa mycket och skapar stabilitet för våra 4,6 miljoner kunder i en alltmer oförtsägbar omvärld, säger Morten Thorsrud, VD för Sampo Group.

Fokus på digitala tjänster

Under 2025 fortsatte If att investera i digitalisering, automatisering och datadrivna arbetssätt för att bli snabbare och mer tillgängliga, utan att tumma på förtroende och personligt bemötande. Den digitala utvecklingen har varit högt prioriterad under året, med fokus på lösningar som förenar effektiv digital service med personlig rådgivning. If nådde dessutom målet för digital försäljning tidigare än planerat.

Under kvartalet har If utsett en ny chef för den nordiska skadeorganisationen: Tiina Voipio, tidigare chef för Digital Sales & Customer Experience.

Hon blir en del av Ifs koncernledning och kommer att driva utvecklingen av den digitala skadeupplevelsen när If fortsätter att växa.

– Våra kunder vill få hjälp snabbt och kunna komma tillbaka till vardagen efter oväntade händelser. Genom att satsa på digitala tjänster och använda AI och automatisering har skadeupplevelsen blivit bättre för många, ofta utan att kunden behöver ta flera kontakter, säger Tiina Voipio, skadechef på If.

Sedan lanseringen av Ifs nya chatbot, IfGPT, i Danmark i september 2025 har över 8 000 interaktioner genomförts. Cirka 65 procent av användarna är inloggade kunder, vilket gör att de får mer personligt anpassad hjälp. Det positiva mottagandet märks redan i ökad kundnöjdhet.

Under 2025 har den nya appen If Pet Help laddats ner av över 18 000 kunder enbart i Norge och Sverige. Finland och Danmark står näst på tur för lansering under året.

Hög kundnöjdhet

Digitala lösningar bidrar även till ökad hållbarhet, till exempel genom digital fotobesiktning och smarta reparationsalternativ inom motorförsäkring. Under 2025 användes Ifs tjänst för fotobesiktning – som gör att kunder slipper åka till verkstad för skadeinspektion – över 71 000 gånger.

I denna version av If helps a lot report får vi en närmare inblick i Ifs skadeorganisation och kollegorna som hjälper kunder varje dag.

– Tillsammans med kunder, partners och samhället i stort fortsätter samarbete att vara nyckeln framåt. Vi går in i det nya året väl positionerade och rustade, med viktig erfarenhet och fullt fokus på att göra mer av det som hjälper våra kunder allra mest. Att 9 av 10 kunder ger oss de högsta betygen för kundnöjdhet gör oss mycket stolta, säger Morten Thorsrud.

Viktiga operativa nyckeltal för 2025

If hjälpte kunder med över 2,3 miljoner skadeärenden under 2025.

Under 2025 betalade If ut 5 procent mindre i skadeersättning än året innan, drivet av färre stora skador och mer gynnsamma väderförhållanden, särskilt under årets tre första kvartal.

If betalade ut cirka 135 MSEK per dag under 2025.

If hjälpte 623 000 kunder med personskade- och reseärenden under 2025.

