Evolution: Bokslutskommuniké januari–december 2025

Fjärde kvartalet 2025 (4 kv 2024)

Nettoomsättningen minskade 3,7% till 514,2 MEUR (533,8) och totala rörelseintäkter minskade 9,5% till 565,9 MEUR (625,3)

Justerad EBITDA (exklusive övriga rörelseintäkter) minskade 6,1% till 341,5 MEUR (363,6), motsvarande en marginal om 66,4% (68,1)

EBITDA minskade 13,6% till 393,2 MEUR (455,0)

Periodens resultat uppgick till 306,8 MEUR (377,1)

Resultat per aktie uppgick till 1,54 EUR (1,83)

Januari-december 2025 (2024)

Nettoomsättningen ökade 0,2% till 2 066,5 MEUR (2 063,1) och totala rörelseintäkter minskade 4,3% till 2 118,2MEUR (2 214,1)

Justerad EBITDA (exkluderat övriga rörelseintäkter) minskade 3,2% till 1 365,7 MEUR (1 410,7), motsvarande en marginal om 66,1% (68,4)

EBITDA minskade 9,2% till 1 417,3 MEUR (1 561,8)

Årets resultat uppgick till 1 062,1 MEUR (1 244,0)

Resultat per aktie uppgick till 5,24 EUR (5,94)

Kommentarer från VD

För fjärde kvartalet 2025 rapporterar Evolution en nettoomsättning om 514,2 MEUR och efter justering för övriga rörelseintäkter uppgick EBITDA till 341,5 MEUR, vilket motsvarar en omsättningsminskning om 3,7 procent jämfört med föregående år och en EBITDA-marginal om 66,4 procent. Omsättningstillväxten i konstant valuta beräknas uppgå till 4,9 procent.

Sett till 2025 som helhet kan det ur ett operativt perspektiv ha varit ett av våra starkaste år någonsin, med fantastiska nya spel och studioexpansion i alla delar av världen. Utöver det har vi hanterat flera tuffa och ibland oväntade situationer; ringfencing-åtgärder, extremt tvivelaktiga eller möjligen kriminella aktiviteter från konkurrenter och cyberbrottslighet – men trots dessa utmaningar levererade vi fortfarande en solid marginal på 66,1 procent och ett fantastiskt kassaflöde. Den finansiella utvecklingen blev inte så stark som vi hade önskat när vi gick in i året, men jag är nöjd med hur bolaget har stått upp för det som är rätt och att vi lever upp till vår ambition att bli lite bättre varje dag. Med det sagt är vi sammantaget stolta, men inte nöjda, med 2025. Våra fantastiska medarbetare ser fram emot att göra mer under 2026 genom att expandera i full fart. Vårt primära fokus kommer att ligga på USA, Latinamerika och på nya innovativa spel. Vi kommer även att investera i Europa, men något mindre aggressivt. Med denna expansion i åtanke beräknar vi att leverera en marginal i linje med 2025.

Om vi zoomar in på fjärde kvartalet har Asien återgått till tillväxt jämfört med tredje kvartalet, vilket signalerar vissa framsteg i det hårda arbete vi lagt ner på att bekämpa cyberbrottsligheten. Arbetet tar tid, sker metodiskt och är mycket viktigt. Vår studio i Filippinerna fortsätter också att utvecklas på ett bra sätt.

Vi fortsätter att växa i skaplig takt i Nordamerika, även om vi skulle önska att det gick snabbare. Onlinespelbranschen är fortfarande i sin linda, och vi tror att liveandelen kommer att öka i regionen. För att öka penetrationen och utbudet har vi under kvartalet återlanserat vårt andra livevarumärke Ezugi, med start i New Jersey, och ett tydligt mål att bli den näst största leverantören av livekasino i USA. Som nästa steg kommer vi att etablera en ny studio i Grand Rapids för att stödja Ezugis expansion till Michigan.

Latinamerika växer väl jämfört med föregående år. Brasilien fortsätter att utvecklas efter den nya regleringen och vi ser att spelarna i allt högre grad upptäcker och uppskattar vårt breda spelutbud. I Argentina har en av våra konkurrenter dragit sig ur marknaden, vilket gett oss möjlighet att köpa deras studio. Vi ser fram emot att ytterligare utöka vår närvaro och marknadsandel i Argentina som ett resultat av detta.

Andra marknader, främst Afrika, fortsatte att växa i hög takt under kvartalet.

Om vi summerar ovan gick det bra för Asien, Nordamerika, Latinamerika och Afrika under kvartalet. Utvecklingen i Europa var dock inte bra, tyngd av ogynnsamma regleringsrörelser. Vi menar att Evolution för närvarande har de mest omfattande ringfencing-åtgärderna av alla leverantörer, men vi ser också att de reglerade marknaderna tappar mark. Den regulatoriska vågskålen är ur balans, och utvecklingen är dålig för de mest utsatta spelarna. Vågskålen tenderar dock att svänga över tid och vi är lika dedikerade som någonsin i att erbjuda europeiska operatörer och spelare de mest underhållande upplevelserna.

Vår produktplan för de kommande tolv månaderna är inget mindre än spektakulär och kan visa sig vara det största steget någonsin när det gäller att öka avståndet till konkurrenterna. Jag vet att det är något ni har hört mig säga tidigare, men detta år är verkligen speciellt. I mitten av 2025 ingick vi ett exklusivt flerårigt licensavtal med Hasbro, som nu materialiseras i spännande nya speltitlar inom både vårt Live- och RNG-universum. Bland de många höjdpunkterna finns de två största gameshow-spelen hittills – Game Night och MONOPOLY Filthy Rich. Vi vill alltid flytta gränserna för interaktiv underhållning och möta användarnas ökande och ständigt förändrade krav, och jag tycker att våra team har överträffat sig själva i år. Mycket spännande!

2026 utgör Evolutions 20-årsjubileum. När man ser tillbaka på de första tjugo åren – från en liten studio i Lettland till den globala jätte inom interaktiv underhållning som Evolution är idag – är det nästan överväldigande. Vi har nått den positionen genom att ständigt utmana oss själva, både i goda och dåliga tider, och vi kommer att fortsätta göra det även under de kommande 20 åren. Om man ser på marknaden under de två senaste decennierna och den extrema takten i online-tekniken och den övergripande digitaliseringen av samhället, är majoriteten av spelbranschen fortfarande landbaserad. Med andra ord är möjligheterna enorma! Vi ser fram emot 2026.

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 870 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 22 500 anställda i studior i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.