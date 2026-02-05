Betsson AB bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2025

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2025

Koncernens intäkter uppgick till 303,9 (306,8) miljoner euro, en minskning med 1%. Den organiska ökningen var 5%.

Kasinointäkterna ökade med 3%. Sportboksintäkterna minskade med 9% och sportboksmarginalen var 8,8% (9,8%).

EBITDA uppgick till 69,3 (86,4) miljoner euro, en minskning med 20%. EBITDA-marginalen var 22,8% (28,2%).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 53,2 (70,2) miljoner euro, en minskning med 24%. Rörelsemarginalen var 17,5% (22,9%).

Resultatet efter skatt uppgick till 35,0 (53,1) miljoner euro, motsvarande 0,24 (0,38) euro per aktie.

Det operativa kassaflödet var 23,1 (84,6) miljoner euro.

Nettoskulden uppgick till -157,7 (-139,8) miljoner euro.

Antalet aktiva kunder var 1,4 (1,3) miljoner.

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2025

Koncernens intäkter uppgick till 1 197,0 (1 106,6) miljoner euro, en ökning med 8%. Den organiska ökningen var 13%.

EBITDA uppgick till 313,7 (316,0) miljoner euro, en minskning med 1%. EBITDA-marginalen var 26,2% (28,6%).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 253,1 (256,7) miljoner euro, en minskning med 1%. Rörelsemarginalen var 21,1% (23,2%).

Resultatet efter skatt uppgick till 182,4 (183,7) miljoner euro, vilket motsvarar 1,29 (1,32) euro per aktie.

Det operativa kassaflödet var 215,6 (272,9) miljoner euro.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning till aktieägare om 0,66 (0,657) euro per aktie.

VD-ORD

Lägre B2B-intäkter, högre spelskatter och fortsatta investeringar i produkt och teknik påverkade lönsamheten negativt under kvartalet

Under det fjärde kvartalet 2025 såg vi fortsatt god kundaktivitet med ett ökande antal aktiva spelare jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgick till 304 (307) miljoner euro och rörelseresultatet till 53 (70) miljoner euro.

Regionalt såg vi fortsatt god tillväxt i Västeuropa och Latinamerika, men en avmattning i Norden och CEECA. B2C-intäkterna fortsatte att öka, tack vare framgångsrika produkt- och marknadssatsningar, medan B2B-intäkterna var lägre än jämförelseperioden föregående år. Nedgången berodde i huvudsak på att en av Betssons B2B-kunder hade lägre intäkter än motsvarande period föregående år. Koncernens totala intäkter minskade med en procent under kvartalet.

Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader fortsatte att öka och nådde den högsta nivån någonsin, 68 (60) procent, vilket i sin tur drev högre spelskatter. Vi fortsatte att investera i produkt och teknikorganisationen för att stärka kundupplevelsen och vår konkurrenskraft långsiktigt, vilket innebar ökade personalkostnader. De högre spelskatterna och ökade personalkostnaderna påverkade lönsamheten och rörelseresultatet negativt under kvartalet. Trots den lägre lönsamheten står Betsson operationellt starkt med ett konkurrenskraftigt produkterbjudande, ökande varumärkeskännedom och teknik i framkant.

Betssons engagemang inom tennisen förstärktes ytterligare under perioden. I oktober sponsrade vi återigen den anrika ATP turneringen i Stockholm, där Casper Ruud stod för en imponerande insats och tog hem turneringssegern.

I november genomförde vi en framgångsrik refinansiering av 2023/2026 obligationen genom att emittera en ny fyraårig senior icke säkerställd obligation om 75 miljoner euro. Denna transaktion genomfördes till en kreditspread om 275 baspunkter över EURIBOR – den lägsta någonsin för Betsson – och utgör en betydande förbättring jämfört med den tidigare obligationen.

Vår starka finansiella ställning ger oss goda förutsättningar att både investera i långsiktig, lönsam tillväxt och leverera avkastning till våra aktieägare. Under kvartalet initierade styrelsen ett aktieåterköpsprogram motsvarande 40 miljoner euro, och för 2025 föreslås en ordinarie utdelning om 0,66 (0,657) euro per aktie.

När vi blickar framåt går vi in i 2026 med en rad aktiviteter som ger goda förutsättningar för tillväxt. Vi ser även med stor förväntan fram emot fotbolls-VM, där ett rekordstort antal matcher och deltagande nationer kommer att skapa spännande möjligheter till spel och att attrahera nya kunder. De senaste årens satsningar och vår pipeline av projekt för 2026 stödjer vår ambition att fortsätta skapa långsiktiga värden för våra aktieägare.

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Idag den 5 februari 2026 klockan 09.00 CET bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2025. Rapporten kommer att presenteras av CEO Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.

Länk för att delta i webbsändning:

https://betsson.events.inderes.com/q4-report-2025/register

Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Länk för att ställa muntliga frågor via telefonkonferens:

https://events.inderes.com/betsson/q4-report-2025/dial-in

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, koncernchef och VD Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, VP Communications & Investor Relations Betsson AB

+46 760 024 863

roland.glasfors@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2026 kl. 07.30 CET.

OM BETSSON AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







