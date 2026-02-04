Loomis helårsrapport januari – december 2025

Starkt operativt kassaflöde och rörelsemarginal (EBITA%)

Vi levererade ett starkt fjärde kvartal. Intäkterna uppgick till 7,7 miljarder SEK med en organisk tillväxt på 4,0 procent. Affärsmixen i kombination med en högre effektivitet ledde till ett rörelseresultat (EBITA) på över 1 miljard SEK och en ökad rörelsemarginal (EBITA) på 13,2 procent (12,9).

Utvecklingen under det fjärde kvartalet bidrog till det starka finansiella resultatet för helåret 2025. Totala intäkter var över 30 miljarder SEK, trots betydande valutamotvind. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 6 procent, drivet av stabil organisk tillväxt samt positiv inverkan från strategiska förvärv som genomförts under året. För 2025 uppnådde vi en rekordhög rörelsemarginal (EBITA) på 12,7 procent med en marginalökning på 0,7 procentenheter jämfört med föregående år tack vara vår intäktstillväxt och genomförda effektiviseringsåtgärder. Dessutom översteg rörelsens kassaflöde 3,8 miljarder SEK för helåret, vilket motsvarar 99 procent av rörelseresultatet (EBITA).

Kommentarer till helåret 2025

Intäkterna för helåret 2025 uppgick till 30 427 MSEK (30 442). Den valutajusterade tillväxten var 6,0 procent (8,6), varav organisk tillväxt var 4,0 procent (6,6) och förvärv bidrog med 2,0 procent (2,0). Inklusive valutaeffekter var den totala tillväxten –0,1 procent (6,0).

Rörelseresultatet (EBITA) 1) uppgick till 3 851 MSEK (3 642). Rörelsemarginalen (EBITA) var 12,7 procent (12,0).

Resultat efter skatt uppgick till 1 582 MSEK (1 641).

Kommentarer till kvartal 4 2025

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 7 711 MSEK (7 926). Den valutajusterade tillväxten var 7,5 procent (8,1), varav organisk tillväxt var 4,0 procent (8,0) och förvärv bidrog med 3,4 procent (0,1). Inklusive valutaeffekter var den totala tillväxten –2,7 procent (6,9).

Rörelseresultatet (EBITA) 1) för kvartalet uppgick till 1 014 MSEK (1 020) och rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 13,2 procent (12,9).

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 930 MSEK (960) och rörelsemarginalen (EBIT) före jämförelsestörande poster var 12,1 procent (12,1).

Jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till –360 MSEK (–221), och inkluderar nedskrivning av goodwill samt avsättning för en rättslig tvist, vilka båda kommunicerades i december.

Resultat före skatt uppgick till 397 MSEK (555) och resultat efter skatt uppgick till 194 MSEK (406).

Resultat per aktie var före utspädning 2,88 SEK (5,89) och efter utspädning 2,87 (5,88).

Rörelsens kassaflöde 2) för kvartalet uppgick till 1 401 MSEK (1 257). Det operativa kassaflödet motsvarade 138 procent (123) av rörelseresultatet (EBITA).

Loomis har förvärvat en förvaringsanläggning för ädelmetaller i Kanada under kvartalet.

Loomis AB har återköpt 539 900 aktier under det fjärde kvartalet för ett belopp om 200 MSEK.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2025 på 15,00 SEK per aktie (14,00) samt en extra utdelning på SEK 5,00 per aktie.



1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

