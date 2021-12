CTEK CT5 TIME TO GO utnämnd till Årets Produkt av Autobild

tis, dec 21, 2021 15:47 CET









CTEK, det globalt ledande varumärket inom fordonsladdningslösningar, har vunnit det prestigefyllda priset ”Årets Produkt” i det ledande tyska bilmagasinet Autobild.

Autobilds jury, bestående av erfarna testare, valde CTEKs CT5 TIME TO GO-bilbatteriladdare till Årets Produkt i kategorin Verkstadsutrustning med motiveringen: ”CT5 TIME TO GO är en pålitlig laddare. Den gör sitt jobb väldigt väl, är enkel att använda och har ett brett utbud av funktioner.”

Succén följer en tidigare utmärkelse då CT5 TIME TO GO blev utnämnd till testvinnare i Autobilds oberoende test av bilbatteriladdare i september tidigare i år. Där ställdes produkten mot batteriladdare från sju andra varumärken och vann genom att ha tilldelats maximalt antal poäng i kvalitetstesten, samt fått imponerande 428 av 460 möjliga poäng över alla 23 testområden som bland annat analyserade kvalitet, användarvänlighet, funktionalitet och prestanda.

Gary Brown, Divisions- och Produktchef för divisionen Aftermarket på CTEK sa: ”Vi är väldigt stolta över att ha vunnit detta pris i Autobild. Det är ytterligare ett bevis på den enastående teknologin i vår CT5 TIME TO GO och hur dess säkerhet och användarvänlighet uppfyller behoven hos dagens bilägare.

”Att få detta pris är som en tidig julklapp för alla oss på CTEK! Och på tal om julklappar så är CT5 TIME TO GO ett perfekt val för bilälskaren i ditt liv, om du fortfarande letar efter något att ge bort. Det finns fortfarande tid att beställa och få hem den till jul!”

CTEKs CT5 TIME TO GO laddar, konditionerar och underhåller alla typer av 12V blysyrabatterier, inklusive underhållsfria batterier och typer så som Wet, Kalcium och GEL, samt AGM och EFB i start-stop-fordon. Liksom alla CTEK-produkter är CT5 TIME TO GO helt automatisk, säker och enkel att ansluta, gnistfri, skyddad mot omvänd polaritet och kommer med 5 års garanti.

Klicka här för att läsa artikeln från Autobild







Presskontakt

Katharine Parker, Group Communications Manager

Tel: +44 (0)7974 141266

E-mail: katharine.parker@ctek.com

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon.

Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

Mer information om CTEK finns på www.ctek.com.