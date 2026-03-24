Einar Mattsson: Slutsålt i Brf Lokstallarna i Hagastaden

Brf Lokstallarna har lockat köpare med sin unika blandning av industrihistoria och modern arkitektur. Att projektet nu är slutsålt bekräftar att vi har träffat rätt. Genom att kombinera vår långa erfarenhet i Hagastaden med genomtänkta planlösningar och hög materialstandard, har vi skapat ett erbjudande som marknaden verkligen efterfrågat.

– Vi är stolta över det förtroende våra köpare har gett oss och det höga NKI som vi har fått. Vi har varit med och utvecklat bostäder i Hagastaden i 10 år nu och den långa erfarenheten av vad kunder efterfrågar på platsen har tjänat oss väl, säger Jonas Palén, sälj- och marknadschef på Einar Mattsson Projekt AB.

I de tio lokalerna som finns i bottenvåningarna är en uthyrd till Café Vólta och åtta är uthyrda för kontorsändamål. Kvar för uthyrning finns en kontorslokal om ca 90 kvm.

Det är nu tio är sedan Einar Mattsson startade sitt första projekt i Hagastaden. Brf Lokstallarna är Einar Mattssons fjärde och femte bostadsprojekt i den framväxande stadsdelen.

