Evolution: Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet 2022 (4 kv 2021)

Rörelseintäkterna ökade med 36% till 407,5 MEUR (300,2)

EBITDA ökade 35% till 279,5 MEUR (206,9), motsvarande en marginal om 68,6% (68,9)

Periodens resultat uppgick till 223,5 MEUR (171,6)

Vinst per aktie uppgick till 1,05 EUR (0,80)

Januari-december 2022 (2021)

Rörelseintäkterna ökade med 36% till 1 456,7 MEUR (1 068,8)

EBITDA ökade 37% till 1 008,4 MEUR (734,7), motsvarande en marginal om 69,2% (68,7)

Periodens resultat uppgick till 843,4 MEUR (605,4)

Vinst per aktie uppgick till 3,95 EUR (2,83)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 EUR per aktie (1,42)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Vi avslutade det starka räkenskapsåret 2022 med ett mycket bra fjärde kvartal. Detta trots den utmanande marknadsmiljön som speglar kriget i Ukraina, stigande inflation, lägre konsumentförtroende och återstående covid-effekter på leverantörskedjorna – vilka alla påverkar återhämtningen i den postpandemiska världsekonomin. Evolutions medarbetare har ännu en gång visat sitt extraordinära fokus på arbetsuppgifterna, och de gör ett enastående arbete under dessa utmanande marknadsförhållanden. För detta tackar jag er!

Vi står stadigt och fortsätter att leverera planenligt och med den ständiga ambitionen att alltid göra bättre ifrån oss. Intäkterna under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 407,5 MEUR, vilket var en ökning med 35,7 procent jämfört med föregående år. EBITDA uppgick till 279,5 MEUR under fjärde kvartalet, motsvarande en marginal om 68,6 procent. EBITDA-marginalen för helåret uppgick till 69,2 procent, vilket ligger i den lägre delen av vår prognos om 69–71 procent. Under 2022 års mycket utmanande marknadsförhållanden speglar vår marginal om 69,2 procent vårt konkurrenskraftiga utbud och starka genomförande under det gångna året.

När vi nu rör oss in i 2023 förväntar vi oss en EBITDA-marginal i intervallet 68–71 procent för helåret 2023. Med tanke på den stora osäkerheten i världen har våra prognoser ett något större intervall än föregående år.

Under kvartalet fortsatte omsättningstillväxten att drivas av den starka efterfrågan på livekasino. Intäkterna från livekasino ökade med 41,1 procent jämfört med föregående år – vilket är mycket bra. Bland våra många lyckade släpp under 2022 driver spel som Monopoly Big Baller på efterfrågan och ökar underhållningsfaktorn för slutanvändaren.

RNG-intäkterna ökade med 5,1 procent jämfört med förra årets pro forma-siffror. Resultatet ligger fortfarande under våra förväntningar. Lanseringstakten av nya RNG-spel är fortfarande något låg, och framgent måste vi öka både effektiviteten och kvaliteten i vår egen produktion. Vägen till tvåsiffrig tillväxt kommer inte att vara linjär – vilket vi har kommunicerat tidigare – men vi kan göra bättre ifrån oss, och jag ser verkligen fram emot 2023.

Med ett starkt fjärde kvartal och många nya titlar, däribland livespel som Dead or Alive Saloon, Football Studio Dice och Freebet Blackjack, tillsammans med RNG-spel såsom Cupcakes från NetEnt, Christmas Bonanza från BTG, Shadow Society från RedTiger och Dead Canary från NoLimit City, uppfyllde vi 2022 års mål om 88 nya spelsläpp. Jag är mycket nöjd med våra leveranser under fjärde kvartalet.

Under 2023 planerar vi att släppa över 100 spel. Några av höjdpunkterna kommer att presenteras på ICE-mässan nästa vecka. Ett av de spel vi kommer att visa upp är vår hittills största och mest komplexa gameshow. Detta släpp kommer ännu en gång att ta spelarupplevelsen till en helt ny nivå! Jag ser mycket fram emot detta släpp och hoppas att det enastående spelet kommer att få spelarnas fulla uppmärksamhet men även dra till sig nya spelare bortom den befintliga definitionen av onlinekasino.

Med avseende på den regionala utvecklingen redovisade samtliga regioner tillväxt jämfört med förra året. Vårt erbjudande har en verkligt global målgrupp. För att fortsätta den globala expansionen fortsatte vi att investera i studioexpansion under fjärde kvartalet. Under kvartalet lanserade vi vår andra livekasinostudio i New Jersey – en viktig milstolpe i vår nordamerikanska verksamhet. Årets studioinvesteringar ökade betydligt jämfört med 2021 och låg helt i linje med våra planer. Vi fortsätter att leverera till onlinekasinon i hela världen och ökade antalet livebord med över 300 stycken under året, till totalt över 1 300 livebord i slutet av 2022. Under 2023 kommer vi att fortsätta investera i studioexpansionen. Vi kommer både att utöka befintliga studior och lägga till en eller två nya.

I dessa tider är jag stolt över att säga att vårt bolag har mycket goda finanser och är helt finansierat med eget kapital med en solid balansräkning och ett starkt kassaflöde. Styrelsen vill avsluta det goda året 2022 med att föreslå en utdelning om 2,00 EUR (1,42) per aktie för 2022. Detta är förenligt med vår utdelningspolicy, enligt vilken vi ska dela ut 50 procent av nettoresultatet varje år.

När vi nu rör oss in i 2023 är vår strategi och våra kärnvärden oförändrade – för oss på Evolution handlar det alltid om att sträva efter att bli lite bättre för varje dag som går, så att vi kan fortsätta att öka avståndet till konkurrenterna. Som jag redan har nämnt ser jag mycket fram emot ett spännande 2023.



Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 700 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 17 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.