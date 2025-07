Evolution: Delårsrapport januari-juni 2025

Andra kvartalet 2025 (2 kv 2024)

Nettoomsättningen ökade med 3,1% till 524,3 MEUR (508,4)

EBITDA minskade 0,1% till 345,3 MEUR (345,8), motsvarande en marginal om 65,9% (68,0)

Periodens resultat uppgick till 248,3 MEUR (269,1)

Vinst per aktie uppgick till 1,22 EUR (1,28)

Januari-juni 2025 (1H 2024)

Nettoomsättningen ökade med 3,5% till 1 045,2 MEUR (1 009,9)

EBITDA minskade 0,6% till 687,2 MEUR (691,6), motsvarande en marginal om 65,8% (68,5)

Periodens resultat uppgick till 503,0 MEUR (538,3)

Vinst per aktie uppgick till 2,46 EUR (2,55)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

För andra kvartalet 2025 rapporterar Evolution en nettoomsättning om 524,3 MEUR och en EBITDA om 345,3 MEUR, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 3,1 procent jämfört med samma period föregående år, en tillväxt om 0,6 procent jämfört med föregående kvartal och en EBITDA-marginal på 65,9 procent. Omsättningstillväxten i jämförbara valutor beräknas uppgå till 8,8 procent.

Under första kvartalet rapporterade Evolution en avmattning i årlig tillväxttakt, främst på grund av proaktiva och medvetna åtgärder vilka möjliggör att vi kan ligga steget före i det regulatoriska landskapet. Andra kvartalet är mer i linje med våra förväntningar, med tanke på de utmaningar vi står inför i Asien och de proaktiva åtgärder vi har vidtagit i Europa vad gäller teknisk avgränsning av flertalet reglerade marknader. Men för att förtydliga, vi är inte är nöjda med tillväxten i kvartalet och vi arbetar hårt för att öka takten. Rent operativt är vi dock där vi sa att vi skulle vara i början av året.

Vi fortsätter att arbeta med de pågående problemen gällande cyberbrottslighet och kapning av våra videoströmmar i Asien, och vi gör kontinuerliga framsteg. Även andra företag, inte bara inom onlinespel, möter liknande utmaningar och vi vet om att vi ligger i absolut teknisk framkant när det gäller att försvara våra immateriella rättigheter och våra produkter. Som vi har sagt tidigare kommer det att kräva tid, tålamod och resurser, men då vi ständigt inför nya åtgärder börjar vi nu se vissa resultat. Intäkterna för regionen är tillbaka på tillväxt och vi är fortsatt mycket försiktigt optimistiska för resten av 2025. Vi är fast beslutna att säkerställa att vi får betalt för våra innovationer och vårt engagemang för att leverera banbrytande spel till marknaden.

I Europa rapporterar vi ännu ett kvartal med negativ tillväxt jämfört med både föregående år och föregående kvartal på grund av den tekniska avgränsning vi genomförde tidigare i år. Även om åtgärderna kan ha haft en större finansiell påverkan än väntat utanför Storbritannien, vidhåller vi att regleringen är positiv på sikt men att strukturen på de reglerande parametrarna är avgörande. En alltför hårt reglerad marknad kommer att leda till minskat spelarskydd och en minskad marknad för reglerade företag, medan en balanserad regulatorisk miljö kommer att gynna såväl spelarskydd som upprätthållandet av en sund marknad. Dessa regulatoriska anpassningar kommer att påverka hela vår bransch men då vi tar proaktiva initiativ ligger vi steget före med ett försprång till våra konkurrenter.

Nordamerika uppvisar fortsatt mycket god utveckling och vi fortsätter att utöka vårt erbjudande och vårt studionätverk i USA med planer på en ny studio i Grand Rapids, Michigan.

I Latinamerika är vi fortsatt mycket optimistiska när det gäller marknadsmöjligheterna på medellång till lång sikt, men vi är också medvetna om att det kommer att ta tid för både operatörer och spelare att vänja sig vid den nya regleringen i Brasilien. Som ett steg på denna resa är vi mycket glada att kunna meddela att vi idag har öppnat vår studio i São Paulo och ser fram emot dess bidrag till ökningen av vår tillväxttakt i Brasilien.

Sammanfattningsvis ser vi fortsatt något blygsamma siffror för andra kvartalet, men de är mer i linje med våra förväntningar som kommunicerades i första kvartalet. Vi står fast vid vår uppfattning att andra halvåret kommer att bli starkare och behåller därför vår helårsprognos om en EBITDA-marginal om 66–68 procent.

Inom livekasino uppgår tillväxten till 3,6 procent jämfört med samma period föregående år och en god tillväxt om 1,6 procent jämfört med föregående kvartal, vilket påvisar att den underliggande tillväxten är intakt, liksom vår förmåga att ta vara på dessa möjligheter. I vår RNG-portfölj fortsätter Nolimit City att vara ett av de starkaste varumärkena, samtidigt som vi har potential för framtida tillväxt för våra övriga varumärken inom RNG-segmentet. För kvartalet ökade RNG-intäkterna med blygsamma 0,3 procent, påverkat av en av de största vinstutbetalningarna någonsin för oss inom RNG.

För 2025 har vi den starkaste produktplanen vi någonsin haft, med fler än 110 nya lanseringar som ytterligare stärker vår världsledande portfölj. Under andra kvartalet släppte vi fyra nya, fantastiska livekasino-spel: Super Color Game, Lightning Bac Bo, kortspelet War och First Person Bac Bo. Alla är verkligen fantastiska spel som bygger på Evolutions varumärkeskvalitet och som alla designats för att erbjuda en oöverträffad underhållningsupplevelse. Vi har också släppt 20 slotspel under kvartalet. Under tredje kvartalet ser vi fram emot att släppa tre nya livekasino-spel, bland annat Ice Fishing, ett helt unikt spel som operatörerna väntar spänt på!

Trots att vi står inför utmaningar möter vi dem med rak rygg, samtidigt som vi fortsätter att vara innovativa, utveckla nya produkter, initiera nya samarbeten och utvidga vårt nätverk. Vi arbetar hårt för att bygga vår framgång och forma vår framtid, och det andra kvartalet var ett tydligt bevis på det.

I juni lanserade vi vår första studio i Asien – i Filippinerna. Det är en toppmodern studio som markerar en viktig milstolpe i Evolutions expansion. Den filippinska marknaden för onlinespel är mycket spännande och utgör den första licensierade iGaming-jurisdiktionen i Asien. Den nya brasilianska studion är också toppmodern om än lite större och är avsedd att betjäna en växande brasiliansk marknad. Det är en perfekt tajmad lansering med tanke på Brasiliens övergång till reglering tidigare i år. Dessa två nya studior symboliserar vår ständiga strävan efter tillväxt och vi välkomnar dem varmt till Evolutions studionätverk!

Vi har utökat vårt partnerskap med Hasbro för att bli deras exklusiva globala leverantör inom onlinekasinospel baserade på Hasbros ikoniska varumärken inklusive MONOPOLY. Vi förbereder nu lanseringen av MONOPOLY Live i USA. Därutöver utvecklar vi tre helt nya Hasbro-baserade titlar inom livekasino samt ett antal online slot-titlar. Detta avtal stärker vår position som ledande inom onlinekasinounderhållning.

Vi har också tillkännagivit ännu ett fantastiskt nytt partnerskapsavtal med Bally’s Corporation i Rhode Island. Detta utgör en milstolpe i vår expansion i USA och markerar Evolutions inträde i delstaten och därmed en närvaro i alla sju amerikanska delstater som för närvarande erbjuder onlinekasinospel.

Jag är inte nöjd med den finansiella utvecklingen under första halvåret 2025, men jag är mycket nöjd med hur vi hanterar våra utmaningar. Vi vidtar åtgärder, fortsätter att bygga Evolution starkare för varje dag, fortsätter vår globala expansion samtidigt som vi systematiskt och metodiskt hanterar varje utmaning. Allt detta skulle inte vara möjligt utan det hårt arbetande, unga och fantastiska team som Evolution består av.

Jag ser fram emot andra halvåret 2025 och att lägga all vår fokus på att växa vårt företag, vår närvaro och vår excellens, samtidigt som vi höjer ribban för varandra – och för branschen.

Slutligen vill jag önska våra partners, kunder, aktieägare och medarbetare en fantastisk sommar!



