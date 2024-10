Evolution: Delårsrapport januari-september 2024

Tredje kvartalet 2024 (3 kv 2023)

Totala rörelseintäkter ökade med 27,9% till 579,0 MEUR (452,6) varav; Nettoomsättningen ökade med 14,7% till 519,4 MEUR (452,6) Övriga rörelseintäkter 59,7 MEUR (0), ö vriga rörelseintäkter avser reducerad tilläggsköpeskilling



EBITDA ökade 30,3% till 415,3 MEUR (318,6), motsvarande en marginal om 71,7% (70,4)



Justerad EBITDA (exklusive övriga rörelseintäkter) ökade 11,6% till 355,6 MEUR (318,6), motsvarande en marginal om 68,5% (70,4)



Periodens resultat uppgick till 328,6 MEUR (272,8)



Vinst per aktie uppgick till 1,57 EUR (1,28)

Januari-september 2024 (9M 2024)

Totala rörelseintäkter ökade med 20,1% till 1 588,9 MEUR (1 323,3) varav; Nettoomsättningen ökade med 15,6% till 1 529,2 MEUR (1 323,3) Övriga rörelseintäkter 59,7 MEUR (0), övriga rörelseintäkter avser reducerad tilläggsköpeskilling



EBITDA ökade 19,0% till 1 106,8 MEUR (930,5), motsvarande en marginal om 69,7% (70,3)



Justerad EBITDA (exklusive övriga rörelseintäkter) ökade 12,5% till 1 047,2 MEUR (930,5), motsvarande en marginal om 68,5% (70,3)



Periodens resultat uppgick till 866,9 MEUR (788,0)



Vinst per aktie uppgick till 4,12 EUR (3,69)

Kommentarer från VD

För det tredje kvartalet 2024 rapporterar Evolution en nettoomsättning om 519,4 MEUR, vilket motsvarar en tillväxt om 14,7 procent jämfört med samma period föregående år och en justerad EBITDA-marginal om 68,5 procent. Omsättningstillväxten rensat för valutaeffekter uppskattas uppgå till 19 procent för kvartalet. Utöver nettoomsättningen inkluderar kvartalet även övriga rörelseintäkter av engångskaraktär om 59,7 MEUR relaterade till minskad skuld för tilläggsköpeskilling.

Under det tredje kvartalet har vår operativa utveckling fortsatt i hög takt med mycket framgångsrika lanseringar av nya produkter och öppnandet av två nya livekasino-studior. Vi fortsätter att steg för steg bygga Evolution starkare för att kunna ta tillvara på den stora möjlighet som onlinekasino utgör under de kommande åren. Kvartalet bjöd dock också på kortsiktiga utmaningar och två exogena faktorer som har haft en negativ inverkan på kvartalet.

Vår EBITDA-marginal (exklusive övriga intäkter av engångskaraktär) är för det tredje kvartalet 68,5 procent vilket är något lägre än vad vi förväntade oss för tre månader sedan. Vi förväntar oss att marginalerna kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå under årets sista kvartal och därmed avsluta året något under vår förväntan jämfört med början av 2024 om en EBITDA-marginal för helåret i intervallet 69-71 procent.

Under sommaren har vi haft en svår situation i Georgien då fackliga förhandlingar avbröts efter två års dialog. En strejk inleddes i mitten av juli, strejken omfattade cirka 550 anställda och hade begränsad effekt på vår operativa kapacitet. Det är viktigt att påtala att Evolution fullt ut stödjer individers rätt att delta i fackföreningar och andra organisationer efter eget val och att delta i kollektiva förhandlingar. Den 1 augusti började dock ett mindre antal fackligt anslutna aktivister att olagligt blockera ingångar, vandalisera byggnader, ta till våldsamma åtgärder och trakassera anställda, åtgärder som störde vår verksamhet och tvingade oss att minska kapaciteten i Georgien. De fackligt anslutna aktivisterna har också aktivt spridit lögner och desinformation om Evolution. Vi vidtar alla tillgängliga rättsliga åtgärder mot detta förtal. För närvarande arbetar vi med cirka 60 procent av den ursprungliga kapaciteten i studion, vilket är en nivå som vi kommer att försöka upprätthålla. Med ett nätverk av över 20 studior kan vi kompensera för förlorad kapacitet genom att använda andra studior och begränsa effekterna för våra kunder, men sammantaget har störningen haft en negativ effekt. För närvarande är situationen i Georgien stabil och vi kommer att fortsätta återuppbygga och öka kapaciteten på andra platser i nätverket under de kommande kvartalen för att kunna understödja framtida tillväxt.

Under kvartalet skedde även en betydande ökning av avancerade cyberattacker mot vår asiatiska videodistribution där sofistikerad teknik använts och därigenom orsakat intäktsförluster. Evolution har framgångsrikt vidtagit åtgärder för att motverka dessa intrång, men det har påverkat det tredje kvartalet negativt. Vi fortsätter att se förekomst av attacker och vi kommer även att fortsätta att kraftfullt skala upp motåtgärderna.

Mer positivt är att vi börjar se resultat av våra stegvisa förbättringar av vårt RNG-erbjudande. För kvartalet är tillväxten 8,5 procent jämfört med föregående år. Vi kommer att upprätthålla en hög lanseringstakt av nya spännande spel för alla fyra varumärken under återstoden av 2024. Vi ser också hur fördelarna med OSS fortsätter att växa för våra operatörer med nya funktioner som BetWithStreamer, SpinGifts och AI Slot Recommender som alla kommer att lanseras i nätverket under de kommande kvartalen.

Under det tredje kvartalet fortsatte vårt livekasino-erbjudande att visa en stark utveckling, även om det påverkades av de händelser som nämnts ovan. Tillväxten är 16 procent jämfört med samma period föregående år. Jag är glad över att se hur spelarna tar till sig nya spel som Lightning Storm och Lightning Dragon Tiger, båda fantastiska tillskott till vår egenutvecklade Lightning-serie av spel. Lightning Storm är vår mest ambitiösa och avancerade Game Show hittills – teknisk innovation och nyskapande speldesign samverkar för att skapa en fantastisk spelupplevelse. Under kvartalet lanserade vi de första borden i vår nya studio i Colombia och i början av oktober öppnade vi de första borden i studion i Tjeckien. Investeringar i nya studior kommer att fortsätta in i 2025. Just nu lanserar vi nya studioprojekt i Brasilien och Filippinerna.

Nordamerika presterade väl under kvartalet, vilket resulterade i en tillväxt om 18 procent jämfört med samma period föregående år. Livekasino har utvecklats mycket väl under året och fortsätter att öka i alla delstater. Inom RNG har vi tappat intäkter och marknadsandelar i regionen under året, men det tredje kvartalet är det första kvartalet där vi ser en ökning av RNG-intäkterna jämfört med föregående år. I Europa fortsätter vi att se en sund och stabil utveckling, vilket resulterade i en tillväxt om 11 procent för kvartalet. Asien har påverkats av de nämnda cyberattackerna och vi ser en liten ökning av intäkterna jämfört med föregående kvartal. Regionen fortsätter att ha stor potential för oss och vi arbetar aktivt med de aktuella problemen. Vi förväntar oss en gradvis förbättrad situation under 2025. Latinamerika redovisar en tillväxt om 9 procent under det tredje kvartalet. Det är en mycket lovande region under de kommande åren, med Brasiliens reglering som en nyckelhändelse under 2025.

Evolution består av över 20 000 fantastiska människor som kommer till jobbet varje dag och ser till att vi kan förbli marknadsledande och fortsätta att vara innovatörerna inom vårt område. Vårt mål är, och har alltid varit, att tillhandahålla en arbetsplats som erbjuder alla våra medarbetare med varierande erfarenheter och bakgrund en biljett till en framtida karriär. Vi är stolta över den arbetsplats vi erbjuder. Vi har haft utmaningar under den senaste perioden, men jag är mycket nöjd med hur vi har svarat upp och tagit oss igenom det här kvartalet. Vi har gjort framsteg inom flera viktiga projekt som gör oss starkare inför framtiden.

Evolution är ett växande, starkt, mycket lönsamt bolag som är helt finansierat med eget kapital – och vår solida finansiella ställning gör att vi kan fortsätta att fokusera på tillväxt och investera för framtiden. I tider när vi står inför utmaningar kommer vi att arbeta hårdare, hitta smartare lösningar och viktigast av allt – aldrig nöja oss utan alltid sträva efter att bli bättre varje dag.

Jag ser fram emot de sista månaderna av 2024 och vidare in i nästa år.

Presentation för investerare, analytiker och media

VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 24 oktober 2024 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Webcast: https://ir.financialhearings.com/evolution-q3-report-2024/register

Deltagande på telefon: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048476

Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länken ovan. Efter registreringen kommer du att få telefonnummer och ett konferens-/användar-ID för att komma åt konferensen.

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 20 800 anställda i studior i Europa, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.