Flest dödsolyckor i trafiken under sommaren – de här vägarna drabbas hårdast

Många ger sig ut på vägarna under sommarmånaderna – och statistiken påminner oss om att man ska vara särskilt vaksam under just den här tiden.

Juni, juli och augusti är de månader då det historiskt sett inträffar flest svåra olyckor och dödsfall i trafiken. Under 2023 förolyckades 66 personer i trafiken i Sverige under sommarmånaderna.

– Under midsommarhelgen finns stor risk för köer och stress i trafiken. Det, i kombination med trötthet ökar risken för att råka ut för en svår olycka. Ha marginal och planera för ordentliga pauser, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Över tid har trafiken blivit allt säkrare. Antal omkomna och svårt skadade har generellt minskat, men så sent som 2018 omkom över hundra personer under sommarmånaderna, det vill säga mer än en per dag.

Omkomna Svårt skadade 2016 89 700 2017 92 657 2018 105 689 2019 64 644 2020 54 576 2021 63 604 2022 77 638 2023 66 526

Källa: Transportstyrelsen

Att olyckorna ökar på sommaren beror bland annat på att det är många fler som reser med bil och det är fler ovana förare som hamnar i nya trafikmiljöer som kan upplevas som stressande. Särskilt om det är många bilar som är i närheten.

If har även sammanställt statistik från Transportstyrelsen över antalet olyckor per vägsträcka för att få en bild av var man som trafikant bör vara särskilt uppmärksam.

I landet som helhet är E6:an genom Göteborg den vägsträcka där det rapporterats flest juni-, juli- och augustiolyckor de senaste åren.

Vägsträcka Antal sommarolyckor (2018-2023) E6:an genom Göteborg 127 E4:an genom Stockholms kommun 104 Väg 275 genom Stockholms kommun 81 E20:an genom Stockholms kommun 56 E4:an genom Solna 52 E4:an genom Södertälje 50 Väg 279 genom Stockholms kommun 49 E4:an genom Nyköping 46 E4:an genom Norrköping 46 Väg 111 genom Helsingborg 45

Tabellen visar de vägsträckor som haft flest polisrapporterade olyckor under juni, juli och augusti åren 2018 till 2023. Källa: Transportstyrelsen, databearbetning If

Ifs tips för en säker bilfärd:

Håll hastighetsbegränsningen Håll avstånd Kom ihåg att ta fler pauser (efter cirka 100–150 kilometer) Serva bilen innan du åker Vid långa resor, byt förare med jämna mellanrum

Metod

Artikeln bygger på två statistiksamlingar från Transportstyrelsen: dels antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor per län (2013–2023), dels antalet polisrapporterade olyckor per vägsträcka (2018–2023). Observera att det förra avser antal personer, det senare antal olyckor.

Mindre olyckor, där det inte förekommit personskador, räknas inte med.

Varje väg är uppdelad i kommunsegment. Om en olycka inträffar i en korsning eller rondell mellan flera vägar statistikförs olyckan på samtliga berörda vägar.

Kör du elbil? Du kan själv påverka räckvidden.

Här är några tips från If:

Vilken hastighet och körstil du har är två faktorer som spelar in när vi pratar om räckvidd. Ju fortare du kör, desto mer energi går åt att driva bilen. Du kan köra upp till 10 mil längre i stadsmiljö, jämfört med om du kör på en motorväg.

Hastigheten spelar stor roll. Bara genom att köra i 80 km/h istället för 90 km/h gör stor skillnad för att maximera räckvidden.

Klimatanläggningen påverkar. Luftkonditionering och stolsvärme påverkar räckvidden. Medan inredning såsom lampor och underhållningssystemet har en marginell påverkan på batteriet. Genom att sänka värmen med ett par grader är det möjligt att klämma ut några kilometer extra per laddning.

Kör med god framförhållning. Undvik snabba accelerationer och lär dig att släppa upp gasen i god tid innan ett rödljus och rulla mot ett stopp.

Planera rutten. I uppförsbacke måste motorn jobba extra hårt. I nedförsbacke är det dock helt andra förutsättningar. I en del elbilar laddas batteriet automatiskt när du bromsar eller saktar ner (motorbromsar).

