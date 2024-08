Förändringar i Fortnox ledning

Scroll down for the English version. Anna Bergius, vd Offerta och affärsområdeschef Marknadsplatsen, lämnar sina uppdrag på Fortnox. Detta mot bakgrund av att affärsområdet Marknadsplatsen omstruktureras och kommer att konsolideras i övriga affärsområden. Omstruktureringen sker med anledning av att Fortnox i juli ingick en avsiktsförklaring om att bilda ett nytt samägt bolag i vilket Offerta ska ingå och därmed inte vara en del av Fortnox.

– Anna har spelat en central roll för Offerta och affärsområdet Marknadsplatsen. Hon har varit en uppskattad ledare och jag vill uttrycka min tacksamhet för hennes insatser. Jag önskar henne lycka till i framtiden, säger Roger Hartelius, tillförordnad vd Fortnox.

Anna Bergius kommer att vara kvar som vd för Offerta och affärsområdeschef fram till och med 30 september.

Som tidigare meddelats kommer Magdalena Hallbrandt ta över Johan Lundgrens ansvarsområden och går in som tillförordnad affärsområdeschef för Firman, och kommer därmed att ingå i Fortnox koncernledning. Detta sker från och med 1 september.

Slutligen kan vi meddela att Mia Nordlander kommer att tillträda som ny Head of Investor Relations med start senast 1 januari. Mia har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom Investor Relations på olika bolag i Sverige och internationellt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roger Hartelius, tillförordnad vd och koncernchef

Tel: + 46 (0) 70 301 70 08

roger.hartelius@fortnox.se

Changes in Fortnox’s management

Anna Bergius, CEO Offerta and Business Area Manager Marknadsplatsen, is leaving her position at Fortnox. This is due to the restructuring of the Business Area Marknadsplatsen, which will be consolidated into the other existing business areas. The restructuring follows Fortnox’s letter of intent in July to form a new jointly owned company, in which Offerta will be included and will therefore no longer be part of Fortnox.

“Anna has played a central role for Offerta and the Business Area Marknadsplatsen. She has been an appreciated leader and I want to express my gratitude for her contributions. I wish her all the best in the future,” says Roger Hartelius, acting CEO of Fortnox.

Anna Bergius will remain as CEO of Offerta and Business Area Manager until September 30.

As previously announced, Magdalena Hallbrandt will take over Johan Lundgren’s responsibilities and is stepping in as acting Business Area Manager for Firman and will therefore be part of Fortnox’s group management. This will take effect from September 1.

Finally, we can announce that Mia Nordlander will assume the role of Head of Investor Relations, starting no later than January 1. Mia has many years of experience in senior positions within Investor Relations at various companies in Sweden and internationally.

For further information please contact:

Roger Hartelius, acting CEO

Phone: + 46 (0) 70 301 70 08

roger.hartelius@fortnox.se









Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se