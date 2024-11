Fortnox effektiviserar intern struktur och förändrar koncernledningen

Scroll down for the English version.

Fortnox meddelar idag förändringar i Fortnox struktur och koncernledning. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2025.

Effektivare intern struktur ska ge oss bättre förutsättningar att fortsätta skala och skapa tillväxt.

– Användarens behov är grunden i allt vi gör. För att erbjuda en helhetslösning som ger en bra användarupplevelse i Fortnox förändrar vi vår interna styrning och skapar förutsättningar för ett ännu starkare och mer fokuserat samarbete, säger Roger Hartelius tf. vd Fortnox.

Fortnox kommer att övergå till två affärsområden, Business Platform och Financial Services, samt fyra koncernfunktioner, Marketing & Acquisition, Customer Development, Business Support och Corporate Support.

Två affärsområden

Genom att renodla verksamheten i två affärsområden tar vi ett tydligare grepp om affären vilket stärker helheten. Business Platform ansvarar för Fortnox kärnerbjudande av SaaS-produkter och -tjänster medan Financial Services ansvarar för Fortnox finansiella erbjudande.

Fyra koncernfunktioner

För att stötta och effektivisera Fortnox affärsdrivande verksamhet etableras fyra koncernfunktioner med specifika ansvarsområden. Customer Development tar hand om Fortnox kundrelationer och driver ökat användande, kundnöjdhet och support. Marketing & Acquisition ansvarar för varumärket, framtagande och genomförande av Fortnox marknadsföringsstrategier samt nykundsanskaffning. Business Support ansvarar för Fortnox tekniska infrastruktur och interna stödsystem medan Corporate Support säkerställer finansiell och regulatorisk styrning samt tillhandahåller övriga stödfunktioner, Corporate Communication, Workplace och People.

Koncernledning

Fortnox koncernledning kommer från och med den 1 januari 2025 att bestå av:

Tf. vd och CFO, Roger Hartelius

Affärsområdeschef Business Platform, Jesper Svensson

Affärsområdeschef Financial Services, Michael Hansen

Chef för Marketing & Acquisition, (vakant)

Chef för Customer Development, Charlotta Lundberg

Chef för Business Support, Magdalena Hallbrandt

Chef för Corporate Support, Roger Hartelius

Chef för Corporate Development, Håkan Rosén

Förändringen innebär att Ola Bergqvist lämnar uppdraget i koncernledningen den 1 januari 2025 och tar en ledande roll inom Marketing & Acquisition.

Rapportering av segment

Efter införandet av den nya strukturen kommer koncernen rapporteras som ett enda rörelsesegment.

Förändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2025.

I den utsträckning förändringar i medarbetares befattningar enligt lag kräver fackliga förhandlingar kommer sådana att genomföras.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2024 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Hartelius, tf. vd och CFO

Tel: +46 (0)70-301 70 08

roger.hartelius@fortnox.se

Fortnox improves internal structure and changes group management

Fortnox announces changes in the structure and group management. The changes will come into effect on January 1, 2025.

A more effective internal structure will provide the foundation for continued scaling and growth.

– Our users’ needs are the basis of everything we do. In order to offer an overall solution that provides a first class user experience in Fortnox we are changing our internal governance and creating the best possible conditions for an even stronger and more focused collaboration, says Roger Hartelius acting CEO Fortnox.

Fortnox transitions into two business areas, Business Platform and Financial Services, as well as four group functions, Marketing & Acquisition, Customer Development, Business Support and Corporate Support.

Two business areas

By streamlining operations into two business areas, we gain a clearer focus on our business while strengthening the organization as a whole. Business Platform is responsible for Fortnox’s core offering of SaaS products and services, while Financial Services is responsible for Fortnox’s financial offering.

Four group functions

To support and strengthen Fortnox’s business operations, four group functions with specific areas of responsibility are established. Customer Development takes care of Fortnox’s customer relations and drives increased use, customer satisfaction and support. Marketing & Acquisition is responsible for the brand, development and implementation of Fortnox’s marketing strategies and new customer acquisition. Business Support is responsible for Fortnox’s technical infrastructure and internal support systems, while Corporate Support ensures financial and regulatory governance and provides other support functions, such as Corporate Communication, Workplace and People.

Group management

From January 1, 2025, Fortnox’s group management will consist of:

Acting CEO and CFO, Roger Hartelius

Director of Business Area Business Platform, Jesper Svensson

Director of Business Area Financial Services, Michael Hansen

Director of Marketing & Acquisition, (vacant)

Director of Customer Development, Charlotta Lundberg

Director of Business Support, Magdalena Hallbrandt

Director of Corporate Support, Roger Hartelius

Director of Corporate Development, Håkan Rosén

From January 1, 2025, Ola Bergqvist will leave group management and take on a leading role within Marketing & Acquisition.

Segment reporting

After the implementation of the new structure, the Group will be reported as a single operating segment.

The changes will take effect from January 1, 2025.

To the extent that changes in employees’ positions require union negotiations by law, these will be conducted.

The information was provided, through the contact person below, for publication on November 7, 2024 at 08:00 (Central European Time)

For more information please contact:

Roger Hartelius, acting CEO and CFO

Tel: +46 (0)70-301 70 08

roger.hartelius@fortnox.se









