Inbjudan till CTEKs presentation av delårsrapporten

Den 6 maj klockan 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Henrik Fagrenius och CFO Thom Mathisen, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Följ nedan länk för att ta del av presentationen och delta via webcasten.

https://ctek.events.inderes.com/q1-report-2025

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.inderes.com/teleconference/?id=5002001

All information finns även här: https://financialhearings.com/event/52297

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på https://ctekgroup.com







För mer information vänligen kontakta:

Marcus Korsgren, SVP Strategy & Communication

marcus.korsgren@ctek.com