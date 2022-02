Inbjudan till presentation av Acrouds bokslutskommuniké 2021

Acrouds bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras torsdagen den 17 februari kl 08:00. Kl 10:00 samma dag webbsänds Acrouds presentation av bokslutskommunikén för 2021.

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Roderick Attard presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q4-2021.

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46856642692

Från Storbritannien: +443333009031

Från USA: +16319131422 PIN: 81706302#

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på www.acroud.com och kan ses i efterhand.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

Roderick Attard, CFO

+356 7925 4722

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-mail: info@acroud.com

Websida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter.

Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.