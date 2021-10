Kaffespecialisten Bean 14 väljer DUG

fre, okt 22, 2021 16:16 CET







Från sin bas på kanalön Guernsey sprider Bean 14 kunskap om – och utrustning att göra – det perfekta kaffet till kunder, främst på andra kanalöar samt i Storbritannien. Bean 14 har nu valt att inkludera Veg of Lunds växtbaserade dryck DUG i sitt erbjudande.

Bean 14 startades av Chris Bader 2006 och bolaget har sedan dess etablerat sig som en specialist inom kaffe- och kafébranschen. Med ett eget rosteri och utrustning från ledande maskintillverkare erbjuder Bean 14:s webbutik kaffe och därtill relaterade produkter av hög kvalitet till kaféer och andra professionella kunder som letar premiumprodukter.

”Det är kul att vi får en kund med så stark profil inom en av våra prioriterade branscher. Bean 14 är en kreativ och innovativ föregångare som inspirerar många och tillsammans kan vi lyfta DUG:s alla starka fördelar och nå viktiga kunder och konsumenter som gillar vår kompromisslöshet när det gäller smak och kvalitet”, säger Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund.

”Vi är ett lokalt rosteri och ledande grossist av produkter som är nyttigare, har lågt klimat­avtryck och är unika. Dessutom drivs vi av att erbjuda det mest hållbara och miljömässigt bästa sättet att avnjuta en god kopp kaffe. Vi tycker att DUG passar perfekt in i vårt sortiment av växtbaserade drycker och ser verkligen fram emot att kunna erbjuda Kanalöarna denna nya dryck”, säger Chris Bader, VD för Bean 14.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB

Cecilia Lindwall (VD)

Telefon: 0765 014 809

E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se

Om Veg of Lund

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.









Taggar: