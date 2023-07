Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB

dels anmäla sitt deltagande senast den 31 juli 2023 per post till Blick Global Group AB (publ) c/o Internet Vikings , Roslagsgatan 26A , 113 55 Stockholm, eller per e-post till erik@blickglobal.com . Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.