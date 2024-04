Klarna och Expedia Group expanderar globalt samarbete till USA

Stockholm, 22 april, 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, meddelade idag att man utökar sitt partnerskap med Expedia Group till den amerikanska marknaden. Klarna erbjuder nu sina flexibla betalningsalternativ till miljontals resenärer, vilket möjliggör bokning av flyg och boenden med de populära räntefria alternativen “Pay Now” och “Pay in 4” via Expedia.com/Klarna and Hotels.com/Klarna. Lanseringen av Klarna på Expedia Groups största marknad följer efter framgångsrikt partnerskap på flera europeiska marknader, som Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Klarna används idag av fler än 37 miljoner amerikanska konsumenter. Antalet amerikanska Klarna-kunder har ökat med 32 procent jämfört med fjolåret, samtidigt som antalet anslutna butiker har ökat med 38 procent. Den amerikanska rese- och turismmarknaden förväntas omsätta närmare 200 miljarder dollar under 2024, enligt Statista.

“Vi är väldigt glada över att tillsammans med Expedia Group erbjuda flexibla betalningssätt som möter efterfrågan från moderna resenärer. Genom att ge amerikanska konsumenter flexibiliteten att välja mellan att betala direkt och dela upp betalningen räntefritt gör vi inte bara resandet mer ekonomiskt tillgängligt utan förbättrar också bokningsupplevelsen med smidigare betalningar. Detta är en dubbel vinst för resenärer som söker både äventyr och budgetvänliga betalningsalternativ”, säger Erin Jaeger, Nordamerikansk chef på Klarna.

“Vi är entusiastiska över att utöka vårt samarbete med Klarna och erbjuda resenärer ökad flexibilitet när de bokar sin ideala semester. Detta samarbete understryker vårt engagemang för att främja och berika resenärernas upplevelser med innovativa teknologier, vilket gör det möjligt för våra partners att erbjuda exceptionella upplevelser till sina kunder”, säger Clayton Nelson, Vice President, Strategic Partnerships & Affiliates, Expedia Group.



—

För mer information, vänligen kontakta:

press@klarna.com



Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 150 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 550 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.



About Expedia Group

Expedia Group, Inc. brands power travel for everyone, everywhere through our global platform. Driven by the core belief that travel is a force for good, we help people experience the world in new ways and build lasting connections. We provide industry-leading technology solutions to fuel partner growth and success, while facilitating memorable experiences for travelers. Our organization is made up of three pillars: Expedia Product & Technology, focused on the group’s product and technical strategy and offerings; Expedia Brands, housing all our consumer brands; and Expedia for Business, consisting of business-to-business solutions and relationships throughout the travel ecosystem.



The Expedia Group family of brands includes: Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, Trivago®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, CarRentals.com™, and Expedia Cruises™. One Key™ is our comprehensive loyalty program that unifies Expedia, Hotels.com and Vrbo into one simple, flexible travel rewards experience. To enroll in One Key, download Expedia, Hotels.com and Vrbo mobile apps for free on iOS and Android devices.



For more information, visit www.expediagroup.com. Follow us on Twitter @expediagroup and check out our LinkedIn www.linkedin.com/company/expedia.



© 2023 Expedia, Inc., an Expedia Group company. All rights reserved. Trademarks and logos are the property of their respective owners.