Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Nordisk Bergtekniks B-aktie

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Nordisk Bergteknik ABs (publ) (“Nordisk Bergteknik” eller “Bolaget”) B-aktie som handlas på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes den 12 oktober 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktie (“Noteringen”) har Carnegie möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Nordisk Bergtekniks B-aktie i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Nordisk Bergtekniks B-aktie får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på Nasdaq Stockholm (den 12 oktober 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris per aktie än det som beslutades i Noteringen, det vill säga 26 kronor.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har genomförts i Nordisk Bergtekniks B-aktie på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Stabilisering har även genomförts under perioden 12 oktober – 20 oktober 2021 såsom anges i Bolagets pressmeddelande den 20 oktober 2021. Kontaktperson hos Carnegie är Johan Flintull, telefon: +46 8 5886 88 00.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Nordisk Bergteknik AB (publ)

Instrument: Aktie (ISIN: SE0015812128)

Erbjudandets storlek: 23 265 384 B-aktier (inklusive övertilldelningsoption)

Erbjudandepris: SEK 26 per B-aktie

Marknad: Nasdaq Stockholm

Ticker: NORB

Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)

Stabiliseringsåtgärder

Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats 2021-10-21 75 127 26,0000 26,0000 26,0000 SEK Nasdaq Stockholm 2021-10-22 14 478 26,0000 26,0000 26,0000 SEK Nasdaq Stockholm 2021-10-25 13 988 26,0000 26,0000 26,0000 SEK Nasdaq Stockholm 2021-10-26 159 299 26,0000 25,8000 25,9737 SEK Nasdaq Stockholm 2021-10-27 114 577 26,0000 26,0000 26,0000 SEK Nasdaq Stockholm 2021-10-28 150 482 26,0000 25,7000 25,8541 SEK Nasdaq Stockholm

