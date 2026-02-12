Medina toppar oddsen i Kristianstad – Korslagda utmanar

Hittills i Melodifestivalen har Unibets odds haft hundraprocentig träffsäkerhet. Nu pekar de på att två topptippade favoriter plockar upp finalplatserna i Skåne.

Efter två deltävlingar har Unibets odds träffat rätt varje gång: Greczula och A-Teens från Linköping, samt FELICIA och Brandsta City Släckers från Göteborg har alla gått direkt till final, medan Jaqline Moss och Robin Bengtsson fått varsin extra chans i finalkvalet.

Medina, som slutade tvåa i Melodifestivalen 2024 med “Que Sera”, är tillbaka med “Viva L’Amor”. Duon står i låga 1,15 att gå direkt till final, motsvarande en sannolikhet på 87 procent.

– Medina är i det närmaste given för en finalplats, med nära 90 procents sannolikhet. Men det som gör kvällen extra spännande är att Korslagda, som under perioder de senaste veckorna varit tippade som hela tävlingens vinnare, nu går in som utmanare, säger Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet.

Korslagda går in i Kristianstad med 53 procents sannolikhet (odds 1,90) att ta sig direkt till final. På tredjeplats i oddslistan finns Patrik Jean med “Dusk Till Dawn”, men även Saga Ludvigsson har en god chans att utmana om en topp-3-placering.

Däremot krävs en större skräll för att hemmahoppet Eva Jumatate eller Emilia Pantic ska få tävla vidare enligt Unibets senaste odds.

Unibets odds på Melodifestivalen 2026: Deltävling 3

Att sluta topp-2 (direkt till final):

Medina 1.15

Korslagda 1.90

Patrik Jean 2.45

Saga Ludvigsson 3.50

Eva Jumatate 14.00

Emilia Pantic 18.00

Att sluta topp-3 (minst finalkval):

Medina 1.01

Korslagda 1.40

Patrik Jean 1.60

Saga Ludvigsson 1.75

Eva Jumatate 5.00

Emilia Pantic 6.00



