Stort lyft för Einar Mattsson gav Kundkristall för Brandkontorets lokaluthyrning

Aktiv Bo Benchmark Event uppmärksammar fastighetsbolag med Kundkristaller baserat helt på hyresgästernas egna omdömen om service, produkt och varumärke. Einar Mattsson Fastighetsförvaltning tog hem en kundkristallen i kategorin ”Största lyft Serviceindex – Lokaler”. Och då i klassen för fastighetsbolag med under 300 lokaler, för arbetet med Brandkontorets lokaler.

– Lokalhyresgästerna är väldigt viktiga för oss. Einar Mattsson är nära, proaktiva och personliga och jag är väldigt glad över att betyget stärkts så pass mycket, säger Jesper Andersson som är vd på Brandkontoret, om Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

– Det här var en av tre nomineringar för vår förvaltning i en och samma kategori. Det är ett kvitto på att vi arbetar både strategiskt tillsammans med, och också nära lokalhyresgästerna. Alla i teamet har varit lyhörda och lyssnat in lokalhyresgästernas behov och önskemål. Det här är därför ett pris som delas av hela vårt team, säger Cecilia Hellstrand, kundansvarig förvaltare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Om Aktiv Bo

Aktiv Bo:s Benchmark Event syftar till att inspirera till förbättringar i fastighetsbranchen. Utöver prisutdelningen hölls föredrag från flera olika fastighetsbolag som delade med sig av lyckade initiativ och ”best practice”. Årets event innehöll även ett internationellt inslag.