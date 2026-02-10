Återköp av aktier i Betsson under vecka 6

Mellan den 2 februari och den 6 februari 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 169 500 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK) Transaktionsvärde (SEK) 2026-02-02 33 100 104,4689 3 457 921 2026-02-03 33 300 103,8217 3 457 263 2026-02-04 33 000 104,6554 3 453 628 2026-02-05 34 200 100,8967 3 450 667 2026-02-06 35 900 96,5761 3 467 082 Totalt under vecka 6, 2026 169 500 101,9856 17 286 561 Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 1 781 680 130,7748 232 998 847

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 6 februari 2026 till 3 162 022 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 6 februari 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2026, kl. 8:30 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







