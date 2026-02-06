Rättelse: Blick Global Group AB uppdaterar angående Prisjakt.

Rättelsen avser felaktig MAR-stämpel.

Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 6 e Februari 2026, avseende Investeringen i eEquity SPV Prisjakt AB(“Prisjakt SPV”)

Blick ingick den 5 juni 2025 bett avtal om att investera 1.5 miljoner kronor i Prisjakt SPV för att köpa Prisjakt Holding AB(Publ)(“Prisjakt”).

Prisjakt meddelade den 6: e februari följande siffror för fjärde kvartalet 2026.

Net revenue amounted to SEK 170.2 million.

EBITDA amounted to SEK 65.2 million, corresponding to an EBITDA margin of 38.3%.

Adjusted EBITDA amounted to SEK 66.7 million, corresponding to an EBITDA margin

of 39.2%.

Operating profit (EBIT) amounted to SEK 46.8 million.

Prisjakt hade en nettoskuld på SEK 238.3 miljoner den 31 december 2025.

För mer information om Prisjakt se: https://investorrelations.prisjakt.nu/posts/regulatorypressreleases/prisjakt-group-ab-year-end-report-2025

Bolaget kommer att löpande presentera information om bolagets investeringar.



För ytterligare information kontakta:

Rickard Vikström, VD Blick Global Group AB (publ)

rickard@blickglobal.com

+46 734 40 51 82

Blick Global Group AB (publ)

Roslagsgatan 26A

113 55 Stockholm

Blick Global Group är ett investmentbolag noterat på Spotlight Stock Market.







