Rättelse: Blick Global Group AB uppdaterar angående Prisjakt.

Rättelsen avser felaktig MAR-stämpel.
Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 6 e Februari 2026, avseende Investeringen i eEquity SPV Prisjakt AB(“Prisjakt SPV”)
Blick ingick den 5 juni 2025 bett avtal om att investera 1.5 miljoner kronor i Prisjakt SPV för att köpa Prisjakt Holding AB(Publ)(“Prisjakt”).
Prisjakt meddelade den 6: e februari följande siffror för fjärde kvartalet 2026.
- Net revenue amounted to SEK 170.2 million.
- EBITDA amounted to SEK 65.2 million, corresponding to an EBITDA margin of 38.3%.
- Adjusted EBITDA amounted to SEK 66.7 million, corresponding to an EBITDA margin
of 39.2%.
- Operating profit (EBIT) amounted to SEK 46.8 million.
Prisjakt hade en nettoskuld på SEK 238.3 miljoner den 31 december 2025.
För mer information om Prisjakt se: https://investorrelations.prisjakt.nu/posts/regulatorypressreleases/prisjakt-group-ab-year-end-report-2025
Bolaget kommer att löpande presentera information om bolagets investeringar.
