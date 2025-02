Oddsen på Melodifestivalen: Sol-Klara favoriten i Göteborg

Mellocirkusen har nu nått västkusten, och på lördag ställer sig sex nya artister på scenen i Göteborg för att tävla om två finalbiljetter och en plats i finalkvalet. Enligt Unibets odds ser Klara Hammarström ut att gå “On and On and On” hela vägen till finalen.

Klara Hammarström har tidigare deltagit i Melodifestivalen tre gånger. Senast det begav sig var 2022 då hon gick direkt till final med låten ”Run to the Hills”. Unibets odds talar för att Klara har goda chanser att nå ytterligare en final. Just nu ligger hon dessutom på andra plats i oddslistan över vinnaren av Melodifestivalen, med bara förhandsfavoriten Måns Zelmerlöw framför sig.

Kampen om den andra finalbiljetten ser däremot ut att bli en riktig rysare och står enligt oddsen främst mellan Kaliffa, känd från bandet Hoffmaestro, och Erik Segerstedt, tidigare medlem av E.M.D. Men det går heller inte att räkna bort debutanterna Nomi Tales från Värmland och Fredrik Lundman, cowboyen från Piteå som ställer upp med en stark countryballad

– Tävlingsmänniskan Klara Hammarström går för vinst och spelas just nu till låga odds för att knipa en finalbiljett. Samtidigt blir det en jämn kamp om den andra finalplatsen. I nuläget är Kaliffa knapp favorit med den medryckande låten ”Salute”, säger Raúl Valencia López, marknads- och PR-ansvarig på Unibet.

I den andra deltävlingen medverkar även den nybildade trion Schlagerz som består av de tre dansbandsmedlemmarna Maria Rolf (Titanix), Maria Persson (Blender) och Sandra Estberg (Martinez). Frågan är om vi får se en riktig Schlagertz-skräll på lördag?

Unibet odds på Melodifestivalen 2025

Deltävling 2: Att gå direkt till final

Klara Hammarström 1.03

Kaliffa 1.70

Erik Segerstedt 2.45

Nomi Tales 3.50

Fredrik Lundman 5.75

Schlagerz 8.00

Slutvinnare

Måns Zelmerlöw 1.50

Klara Hammarström 6.50

John Lundvik 8.50

Kristofer Greczula 9.00

SCARLET 10.00

Maja Ivarsson 26.00

Annika Wickihalder 36.00

Kaliffa 41.00

Alla oddsen på Melodifestivalen 2025:

https://www.unibet.se/betting/sports/filter/tv___novelty/sweden/melodifestivalen/all/competitions

