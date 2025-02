Super Bowl enligt oddsen: Chiefs tar historisk triumf och Kendrick Lamar inleder ödmjukt

Inför Super Bowl är mästarna Kansas City Chiefs knappa favoriter enligt Unibets odds. Laget, lett av Patrick Mahomes, siktar på en historisk tredje raka titel.

Söndagens Super Bowl LIX i New Orleans blir en repris på 2023, då Kansas City Chiefs och Philadelphia Eagles återigen drabbar samman. Inför matchen är det just Chiefs som är favoriter, men Unibets odds pekar mot en jämn kamp. Chiefs har en vinstsannolikhet på 54,1% (odds 1.85), medan Eagles står i 48,5% (odds 2.04). Lagets stjärna Patrick Mahomes är favorit att bli finalens MVP, medan Eagles Saquon Barkley har lägst odds att göra en touchdown.

– Många funderar på vad som kommer att avgöra denna spännande final, andra spekulerar i vilka låtar som får plats i den hypade halvtidsshowen. Oavsett vad som lockar väntar en spännande Super Bowl-natt, säger Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet.

Låtarna som öppnar och stänger halvtidsshowen

Årets halvtidsshow leds av Kendrick Lamar, och Unibets odds kan nu avslöja vilken låt han sannolikt öppnar med – och det verkar inte bli mångfaldigt Grammybelönade ”Not Like Us”. I stället är det hitlåten ”Humble” som får lägst odds (2,50). Disslåten ”Not Like Us” kommer däremot få avsluta showen, enligt Unibets odds.

Låga odds för lila Gatorade

Traditionen att hälla Gatorade över vinnarcoachen är ett populärt inslag, där fans försöker förutse vilken färg på drycken som kommer att användas för att fira segern. Enligt Unibets odds blir det lila vätska som sprutas efter årets Super Bowl. Detta till oddset 2,75, med färgen Gul/Grön/Lime på andraplats till 3,5 gånger pengarna.

Unibets odds på Super Bowl 2025:

Vinnare (inklusive förlängning)

Kansas City Chiefs 1.85

Philadelphia Eagles 2.04

MVP

Patrick Mahomes 2.05

Saquon Barkley 3.50

Jalen Hurts 4.50

Travis Kelce 17.00

A.J Brown 31.00

Spelare att göra touchdown:

Philadelphia Eagles:

Saquon Barkley 1.46

Jalen Hurts 1.82

A.J Brown 2.55

DeVonta Smith 3.05

Kansas City Chiefs:

Kareem Hunt 2.20

Travis Kelce 2.30

Xavier Worthy 2.63

Isiah Pacheco 3.00

Första låt som framförs i halvtidsshowen

Humble 2.50

Not Like Us 4.00

King Kunta 5.00

Squabble Up 5.00

A.D.H.D 6.00

Sista låt som framförs i halvtidsshowen

Not Like Us 1.75

All the Stars 2.75

Humble 4.00

King Kunta 4.00

Savior 4.00

Första färgen på Gatorade som halls över vinnande coach

Lila 2.75

Gul/grön/lime 3.50

Orange 4.50

Blå 6.00

Röd/skär 6.00

Klar/Vatten 11.00

Se fler odds på Super Bowl här: http://unibet.se/nfl









