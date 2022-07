Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD)

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, UK, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO) har beslutat om nyemission av 15 061 443 nya aktier (de ”Nya Aktierna”) i en riktad emission till internationella och svenska institutionella investerare med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 28 juni 2022 (den ”Riktade Nyemissionen”). Priset för de Nya Aktierna är 28,92 SEK per ny aktie vilket motsvarar stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm idag. Ett antal internationella och svenska investerare deltog i den Riktade Nyemissionen inklusive nya investerare som Redmile Group, HealthCap VIII och Adrigo Asset Management, samt befintliga aktieägare som HealthCap VI, Industrifonden och Swedbank Robur Fonder, med en efterfrågan på nya aktier som var större än den genomförda Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Oncopeptides att tillföras cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD) före transaktionskostnader.

Priset för de Nya Aktierna uppgår till 28,92 SEK per ny aktie vilket motsvarar stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm idag. Priset per ny aktie i den Riktade Nyemissionen har beslutats av styrelsen i samråd med Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”) (tillsammans refererade som ”Joint Bookrunners”), baserat på förhandlingar med de deltagande investerarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Oncopeptides cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD) före transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen uppgår till 15 061 443 nya aktier baserat på det bemyndigande som gavs av årsstämman den 28 juni 2022. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 75 307 217 till 90 368 660. Aktiekapitalet kommer att öka från cirka 8 367 469 SEK till cirka 10 040 976 SEK.

Styrelsens ståndpunkt är att en nyckelfaktor för Bolagets verksamhet är säkerställandet av en solid finansiell ställning för Bolaget. Styrelsen har övervägt en företrädesemission för att säkra Bolagets kapitalbehov. Dock, mot bakgrund av den betydande exekveringstiden och marknadsexponeringen beslutade styrelsen att det inte är lämpligt att genomföra det alternativet. Andra viktiga anledningar att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen med institutionella investerare och att minimera den potentiella risken att finansieringen väsentligt påverkar aktiekursen negativt.

Styrelsens bedömning är att priset per ny aktie i den Riktade Nyemissionen är gynnsamt särskilt med tanke på rådande volatila och utmanande marknadsförhållanden. Den sammantagna bedömningen är att den Riktade Nyemissionen genomförs i Bolagets och aktieägares intresse.

Oncopeptides avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att stärka Bolagets finansiella ställning och fortsätta genomföra sin kommersialiseringsstrategi. Detta inbegriper:

Initiering av kommersialisering i Europa genom marknadsintroduktion av Pepaxti (melfalan flufenamid) för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom på specialiserade hematologikliniker i Tyskland under Q4 2022 och kort därefter introducera produkten i Österrike. Den fortsatta kommersialiseringen i Europa kan ske i samarbete med en eller flera partners.

Stödja den pågående EMA-ansökan om marknadsgodkännande av Pepaxti i tidigare linjers behandling, preklinisk utveckling av nya läkemedelskandidater baserade på Bolagets patentskyddade plattformar samt expansion till nya hematologiska indikationer.

Skapa förutsättningar för marknadsföring av Pepaxto i USA för behandling av patienter med multipelt myelom inför en eventuell överenskommelse med FDA. Marknadsföringen kan ske i samarbete med en eller flera kommersiella partners.

Bolagets löpande verksamhet.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Bolaget har dock möjlighet att emittera teckningsoptioner till EIB. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och huvudägare HealthCap VI och Industrifonden åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Carnegie och DNB agerar Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget och White & Case agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides

E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com

Telefon: +46 70 262 96 28

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 23:55 (CEST).

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 23 juni 2022 rekommenderade CHMP ett fullt godkännande av Pepaxti (melphalan flufenamide) i EU i patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.

