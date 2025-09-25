Pressinbjudan: Einar Mattsson gjuter med kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M)

Einar Mattsson utvecklar 145 hyresrätter med utsikt över Karlbergssjön 18.9.2025 05:04:00 CEST | Nyheter

“I Stadshagen pågår arbetet för fullt. Vi har etablerat oss och börjat med markarbeten inför byggnationen av kvarteret Bardisanen 1. Här kommer Einar Mattsson bygga 145 väldesignade hyresrätter som kommer att ägas och förvaltar av oss. Från lägenheterna får de boende en jättefin utsikt över Karlbergssjön och med Karlbergs slott på andra sidan vattnet”, berättar Eric Dahlén, projektutvecklare på Einar Mattsson Projekt AB.