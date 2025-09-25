Valberedning för Evolution inför årsstämman 2026

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant vardera. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet och som önskar utnyttja denna rätt. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av följande ledamöter:

Martin Rosell (utsedd av Österbahr Ventures AB), ordförande

Johan Sjöström (utsedd av Andra AP-fonden, AP2)

Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)

Joel Citron (styrelseledamot)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till ir@evolution.com eller med brev till:

Evolution AB, Att. Valberedningen, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 5 januari 2026.

Årsstämman hålls i Stockholm den 24 april 2026.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Linton, IR, ir@evolution.com









Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 22 200 anställda i studior i Europa, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.