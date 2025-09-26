Einar Mattssons årsberättelse nominerad till Publishingpriset för femte året i rad

Konceptet med den mer magasinliknande årsberättelsen och den grafiskt välarbetade hållbarhetsrapporten når fortsatt framgång. Edit & Björnens grafiska formgivning och illustrationer, Versal medias texter, CG Stations avancerade tryckoriginal och Chrelle Photographys fotografier är teamet bakom det framgångsrika konceptet.
Även i år deltar Einar Mattsson under tävlingskategorin “Årsredovisningar och rapporter kommersiella företag”. Nomineringen bekräftar koncernens långsiktiga fokus på kvalitetskommunikation, att göra det torra och krångliga begripligt och lättläst. Varje år har grundkonceptet behållits men alltid med förnyade inslag och teman.
Tillgänglig kommunikation visar företagskulturen
Vår årsberättelse får stor uppskattning då den skiljer sig mot branschen i övrigt. De varma illustrationerna tillsammans med en nyfiken tonalitet i texterna skapar ett stort läsvärde som visar familjeföretagets kultur.
– Att vi femte året i rad når finalplatsen är ett bevis på kreativitet och kompetens hos hela vårt team och våra samarbetspartners. Jag är stolt över att teamets resultat uppmärksammas i konkurrens med några av branschens främsta aktörer, säger kommunikationschef Ewelina Holm.
Publishinggalan
Vinnarna presenteras vid den officiella prisutdelningen 4 november på anrika Berns vid Berzelii Park i Stockholm.