Einar Mattssons årsberättelse nominerad till Publishingpriset för femte året i rad

Även i år deltar Einar Mattsson under tävlingskategorin “Årsredovisningar och rapporter kommersiella företag”. Nomineringen bekräftar koncernens långsiktiga fokus på kvalitetskommunikation, att göra det torra och krångliga begripligt och lättläst. Varje år har grundkonceptet behållits men alltid med förnyade inslag och teman.

Tillgänglig kommunikation visar företagskulturen

Vår årsberättelse får stor uppskattning då den skiljer sig mot branschen i övrigt. De varma illustrationerna tillsammans med en nyfiken tonalitet i texterna skapar ett stort läsvärde som visar familjeföretagets kultur.

– Att vi femte året i rad når finalplatsen är ett bevis på kreativitet och kompetens hos hela vårt team och våra samarbetspartners. Jag är stolt över att teamets resultat uppmärksammas i konkurrens med några av branschens främsta aktörer, säger kommunikationschef Ewelina Holm.



Publishinggalan

Vinnarna presenteras vid den officiella prisutdelningen 4 november på anrika Berns vid Berzelii Park i Stockholm.