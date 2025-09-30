Så bygger Einar Mattsson förtroende och trygghet med sin kundservice

En hög servicenivå är viktig för ett fastighetsbolag som hyr ut, förvaltar och bygger bostäder. Det skapar förtroende och bidrar till trygghet och trivsel både för boende och medarbetare. Einar Mattsson erbjuder flera olika sätt att ta kontakt, beroende på vad ärendet gäller. För många är Servicecenter den första kontaktytan, vilket gör avdelningen till ansiktet utåt.

− Vår vision är att vara den bästa och mest tillgängliga kontakten för både våra kunder och kollegor, och att ge utmärkt service i varje möte. Vi vill ge snabba och skräddarsydda lösningar, samtidigt som vi skapar en bra arbetsmiljö för våra kollegor och en trevlig upplevelse för våra hyresgäster. Varje kontakt med oss ska kännas personlig och ha fokus på att lösa problemet. Alla våra kunder ska bli helt nöjda, säger Alexandra Kaufmann, gruppchef för Servicecenter.

Den största delen av arbetet består av att prata i telefon med hyresgäster, entreprenörer och bostadsrättsinnehavare. Servicecenter hanterar allt från fakturafrågor till frågor om arbeten och projekt som utförs av Einar Mattsson runtom i Storstockholm. De hanterar även mycket e-post där avsändaren förväntar sig ett snabbt svar. En annan viktig del är att ta emot och hantera felanmälningar.

Einarmattsson.se och Kundo

Medarbetarna på Servicecenter hänvisar ofta till webbplatsen, där mycket information, tips och instruktioner om boende finns tillgänglig. De använder även den digitala plattformen Kundo, där boende kan ställa frågor. Einar Mattsson har också ett YouTube-konto med instruktionsfilmer om generellt underhåll som hyresgäster kan utföra själva i sina lägenheter.

Genom att kombinera personlig service med digitala lösningar fortsätter Einar Mattssons Servicecenter att vara en trygg punkt för både hyresgäster och medarbetare. Teamet fortsätter att förenkla vardagen och snabbt hitta lösningar, oavsett om kontakten sker via telefon, mejl eller digitala plattformar. Det är så Einar Mattsson bygger långsiktiga relationer och skapar trivsel – varje dag.