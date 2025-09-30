Återköp av Loomis aktier under tredje kvartalet 2025 har slutförts

Loomis AB har genom aktieåterköpsprogrammet som beslutades och kommunicerades den 24 juli 2025 återköpt 487 900 aktier. Loomis AB:s totala innehav av egna aktier uppgår därmed till 1 037 853, vilket motsvarar 1,52 procent av de utestående aktierna i bolaget.

Det totala antalet aktier i Loomis AB, inklusive bolagets egna aktier, uppgår till 68 500 000.

För information om transaktioner i återköpsprogrammet, se: https://www.nasdaq.com/european-market-activity/news/corporate-actions/repurchase-of-own-shares

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i 27 länder. Loomis har cirka 24 000 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.