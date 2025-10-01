Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) gjorde avtryck i brf Torgstråket med Einar Mattsson

– Jarlaberg ligger fint placerat mellan natur och ett stort utbud av service i Nacka Forum. När tunnelbanan blir klar 2030 kommer kommunikationen förbättras avsevärt mellan Nacka och centrala Stockholm. Nu ser vi fram emot att få bidra till det naturbana Nacka med 59 kvalitativa bostäder i fyra stilrena hus med ytterligare närservice i lokalerna. Vi är glada över att få tillföra nya högkvalitativa bostäder som en del av stadsutvecklingen i en så attraktiv kommun, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB.

Om brf Torgstråket

Einar Mattsson som förvärvade marken från Svenska Nyttobostäder 2024 uppför 59 lägenheter, fördelade i fyra punkthus med mellanliggande gårdar på platsen. Nacka kommun kommer också att bygga ett torg och där Einar Mattsson bygger fyra lokaler i entréplan. En av lokalerna kommer att innehålla ett gym.

Inflyttning i de nya lägenheterna är planerad till fjärde kvartalet 2026.

Centrala Nacka

Brf Torgstråket hör till Centrala Nacka där en naturban stadsdel växer fram. En plats där naturens lugn möter stadens puls i ett av Nackas mest centrala lägen med närhet till både natur och service. Här ska det på sikt bli 4500 bostäder och 3500 arbetsplatser för nya och gamla Nackabor och verksamheter. Arbetet med tunnelbanan pågår och när den är klar 2030 kommer det att ta tolv minuter att åka mellan tunnelbanestation Nacka och T-Centralen.