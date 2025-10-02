Mer än hälften av svenskarna tror att personförsäkringar blir viktigare i framtiden

För tredje året i rad presenterar If en nordisk hälsorapport baserad på en stor undersökning, genomförd av Verian, bland den nordiska befolkningen. Totalt har 4 232 personer deltagit i undersökningen, varav 1 076 i Sverige. Bland annat har frågor ställts om stress och arbetsplatshälsa och respondenternas attityder kring förebyggande hälsa och personförsäkringens roll.

Omvärldsläget kan påverka

I undersökningen svarar mer än hälften av svenskarna att de tror att personförsäkringar kommer att spela en viktigare roll i framtiden – 23 procent av de tillfrågade svarar att det kommer att bli mycket viktigare framöver och 34 procent svarar något mer viktig framöver. 24 procent tror att behovet kommer att vara detsamma som i dag.

– Jag tror att orostider kring ekonomi, vårdens tillgänglighet och världsläget också påverkar hur vi ser på behovet av ökad trygghet och förutsägbarhet. Det är sannolikt en förklaring till att fler ser kompletterande personförsäkringar som allt viktigare, säger Ifs nordiska hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Stressrelaterad ohälsa mycket utbredd

Personförsäkringar omfattar ett brett område, allt från bland annat olycksfallsförsäkring och livförsäkring till sjukvårdsförsäkring.

– I vår undersökning ser vi att den stressrelaterade ohälsan är mycket utbredd. Vi ser att människor anser att ökad ekonomisk trygghet skulle mildra stressen. Samtidigt ser vi också att allt fler söker kompletterande trygghet genom att teckna personförsäkring, säger Kristina Ström Olsson.

I undersökningen svarar även 39 procent att de kan tänka sig att betala extra för hälsotjänster som förebygger ohälsa.

– Jag upplever det som positivt att många kan överväga att betala ur egen ficka för tjänster som förebygger ohälsa. Allt fler svenskar drabbas av stressrelaterad sjukskrivning eller av en livsstilsrelaterad sjukdom. Samtidigt blir medvetenheten om värdet av hälsosamma levnadsvanor allt större. Med fler som gör en liten positiv hälsoförändring kommer det att kunna ge stor positiv skillnad i folkhälsan, säger Kristina Ström Olsson.



Frågor från undersökningen:

Tror du att personförsäkringar (som olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring) kommer att bli mer eller mindre viktiga i framtiden (inom de närmaste 5 åren)?

Mycket mer viktig: 23 procent

Något mer viktig: 34 procent

Som i dag: 24 procent

Något mindre viktigt: 1 procent

Mycket mindre viktigt: 1 procent

Vet ej/vill inte svara: 17 procent

Skulle du kunna tänka dig att betala för hälsotjänster som kan förebygga sjukdom för dig?

Ja: 39 procent

Nej: 30 procent

Vet ej/inget svar: 30 procent

Om rapporten



If Nordic Health Report 2025 är baserad på svar från 4 232 personer i Norden mellan den 22 januari och den 7 februari 2025. Norge (n = 1 031), Sverige (n = 1 076), Danmark (n = 1 065) och Finland (n = 1 060). Resultaten är viktade på kön, ålder och geografisk plats för att representera befolkningen. Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Verian.