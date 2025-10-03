Varning för kraftiga vindar i helgen – If rekommenderar husägare att säkra lösa föremål

Stormen Amy rör sig mot Sverige under helgen och de kraftigaste vindarna väntas under lördagen, enligt SMHI som utfärdat gula vädervarningar i delar av landet. Skåne, västra Götalands län och delar av Svealand runt Stockholmsområdet väntas drabbas mest av ovädret, enligt prognoserna.

If uppmanar nu boende i dessa områden att göra vad de kan för att minska risken för skador på människor och föremål.

– Ta en sväng runt huset och ta undan lösa föremål på tomten och balkongen, glöm inte grillen och trädgårdsmöbler. Även studsmattor lever farligt vid kraftiga vindar, försök binda fast dem eller förankra på annat sätt så gott det går. Se till att takpannor sitter ordentligt och titta efter om det finns träd på tomten med lösa grenar, säger Ifs skadechef Sara Aschan.

Svårt förutse skadorna

Längs Götalands västkust kan det bli vindbyar upp till 25 meter per sekund och SMHI varnar även för tidvis kraftigt regn.

Ifs skadeteam följer varningarna och prognoserna noga för att kunna hjälpa kunder på bästa sätt vid eventuella skador.

– Det är svårt att förutse hur mycket skador den här typen av oväder, som det nu är säsong för, kommer att orsaka. Men det är en billig investering att lägga ner lite tid innan ovädret drar in på att säkra den här typen av lösa föremål, säger Sara Aschan.

Råd till husägare inför oväder med kraftiga vindar:

Fäst eller ta bort lösa föremål

Trädgårdsmöbler, grillar, parasoller och studsmattor bör antingen tas in eller fästas ordentligt.

Kontrollera tak och hängrännor

Lösa takpannor och fyllda hängrännor kan orsaka problem vid blåst och kraftigt regn.

Beskär träd och buskar

Ta bort döda grenar och beskära träd som står nära byggnader eller parkeringsplatser.

Parkera med omtanke

Undvika att parkera bilen nära föremål som kan blåsa iväg och skada bilen.