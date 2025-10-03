Nominerade till Månadens spelare och tränare i Allsvenskan

Matcherna i september är färdigspelade – nu ska Månadens spelare och tränare i Allsvenskan utses. Fem klubbar är representerade, flest nomineringar har Djurgården, följt av Mjällby AIF.

Månadens spelare och tränare utses av Svensk Elitfotboll i samarbete med Unibet. Vinnarna får 10 000 kronor var från elitfotbollens huvudsponsor Unibet att skänka till ett samhällsengagemang i klubben.

Nominerade till Månadens spelare i Allsvenskan i september

Herman Johansson, Mjällby AIF

Herman Johansson dundrar upp och ned längs högerkanten för Mjällby AIF. Ett offensivt hot med sina löpningar in i straffområdet, och en defensiv kugge med sin offervilja. Två hållna nollor och två segrar i september – där Johansson själv avgjorde mot BP och skickade MAIF ett stort steg närmare klubbens första SM-guld.

Dijan Vukojevic, Degerfors IF

29 augusti blev det klart att Dijan Vukojevic återvänder till Stora Valla. 105 spelminuter senare har han stått för tre mål då Degerfors IF med två raka segrar hävt sig upp mot kvalplatsen. Dunderskottet som öppnade målskyttet borta mot IF Elfsborg var höjdpunkten från en kort, intensiv och matchavgörande månad för anfallaren.

Mikael Anderson, Djurgå rden

Mikael Anderson blir bättre och bättre för Djurgården efter sommarflytten från danska Århus. Under september kom de två första målen för Blåränderna i samband med att den isländske landslagsspelaren imponerade i 8–2-krossen av IK Sirius.

Nahir Besara, Hammarby

Supersviten stannade på mål i åtta raka matcher för Hammarbys kapten Nahir Besara. Under september slog han till med ännu en sensationell frispark i derbyt mot Djurgården, och därefter ännu en kasse i 4–0-vinsten hemma mot BK Häcken. Totalt blev det två mål på tre matcher för Besara, som leder Allsvenskans skytteliga när september läggs till handlingarna.

August Priske, Djurg å rden

Djurgården flyger fram, anförda av en August Priske som nätar på alla sätt. Borta mot Malmö FF avgjorda han matchen med sitt långskott i slutminuterna. Hemma mot IK Sirius nickade han in 1–0 och satte sedan två mål till i vad som blev en 8–2-seger för DIF. ”Jesus Priskus” har gjort det till en vana att frälsa Djurgården.

Nominerade till Månadens tränare i Allsvenskan i september

Johan Lindholm, Halmstads BK

En vändning mot IFK Värnamo och den största av käppar i hjulet för Hammarbys guldambitioner. Johan Lindholms HBK inledde månaden med ett kryss mot IFK Norrköping och följde sedan upp den pinnen med ytterligare sex poäng. När september är över har Halmstad sex poäng ned till kvalplatsen.

Anders Torstensson, Mjällby AIF

Bara tre mål framåt i september – men Anders Torstenssons Mjällby AIF kan det här med att kämpa sig till segrar. Bara ett insläppt mål, i krysset mot Östers IF, gör att MAIF ändå kommer från den senaste månaden med sju poäng. Nu stormar klubben mot ett historiskt första SM-guld.

Jani Honkavaara, Djurgården

Djurgården inledde september med en stark upphämtning till oavgjort i derbyt mot Hammarby – och följde sedan upp det med en 1–0-seger borta mot Malmö FF och en sensationell urladdning mot IK Sirius. 8–2 på 3Arena innebär att Jani Honkavaaras gäng nu har totalt tio raka matcher utan förlust i Allsvenskan.

Om Månadens spelare och tränare

Månadens spelare och tränare i Superettan kommer att utses sex gånger i år. I juryn sitter 16 lagkaptener och huvudtränare, samt sportjournalister från riksmedia och från lokalmedia i de samhällen där Superettan spelas. Juryn röstar varje månad fram tre finalister i varje kategori till utmärkelsen. Därefter får supportrar möjlighet att rösta fram vilken av finalisterna som de anser ska vinna. En totalsumma räknas sedan samman, där media, tränare och lagkaptener står för två tredjedelar, supportrarnas röster står för en tredjedel, och en vinnare utses.







