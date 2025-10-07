Listan över de nominerade i Unibet 2:an: De kan koras till Sveriges bästa division 2-spelare säsongen 2025





För 23:e året i rad genomförs Unibet 2:an, tävlingen som utser Sveriges bästa spelare i herrfotbollens division 2. Under hösten har tränare, sportansvariga och journalister runt om i landet sagt sitt. Nu har tolv spelare från varje region nominerats, som nu har chansen till äran och prispengarna från Unibet.

Sedan starten 2003 har Unibet 2:an satt strålkastarljuset på division 2-fotbollen i Sverige genom att utse och belöna säsongens bästa spelare. Som vanligt utses de nominerade med hjälp av underlag från de 84 klubbarnas tränare och sportansvariga, men också från de sportjournalister som bevakar division 2-fotbollen på nära håll. Över 260 namn har figurerat, och nu står det klart vilka från varje regionsserie som tävlar i årets upplaga.

– Vi älskar att genomföra Unibet 2:an år efter år. Här möts profiler som tagit klivit ner efter långa karriärer och hungriga talanger på väg upp. Just nu finns flera spelare i Allsvenskan och Superettan som i närtid lyfts fram i Unibet 2:an. Vi är också tacksamma för det engagemang som visas runt om i landet bland de som nominerat. Deras expertis är avgörande för att vi ska kunna lyfta fram de allra bästa prestationerna, säger Raúl Valenica López, projektledare för Unibet 2:an.

Tre spelare per lagdel nomineras från varje regionsserie. Senare i höst avslöjas vilka som utses till säsongens bästa målvakt, back, mittfältare och anfallare i varje serie. Ur dessa koras en slutvinnare på varje position som då kan titulera sig Sveriges bästa division 2-spelare säsongen 2025.

Slutvinnarna får 15 000 kr var, där 10 000 kr går till vinnarens förening och 5000 kr till spelaren. Sedan starten 2003 har Unibet delat ut över 1,3 miljoner kronor till division 2-fotbollen.

Här är de nominerade spelarena i Unibet 2:an 2025

Division 2 Norrland:

Bästa målvakt: Oscar Jonsson, Kubikenborgs IF, Riccardo Brugnoni, Skellefteå FF, Filip Eriksson, Piteå IF.

Bästa back: Erik Gustavsson, IFK Östersund, Henrik Millbert, Piteå IF, Adam Ingemarsson, Piteå IF.

Bästa mittfältare: Adam Sandström, Piteå IF, Felix Rhodin, Skellefteå FF, Billy Brooks, Piteå IF.

Bästa anfallare: Henrik Bäckström, Skellefteå FF, Sami Talsi, IFK Östersund, Jonathan Lundbäck, Piteå IF.

Division 2 Norra Svealand:

Bästa målvakt: Peter Rosendal, Falu BS, Filip Lindblad, Bollstanäs SK, Erik Von Feilitzen, FC Järfälla.

Bästa back: Oscar Möller, FC Järfälla, Leo Hansson, Sunnersta AIF, Oskar Lundqvist, Sunnersta AIF.

Bästa mittfältare: Nathnael Medhin, FC Järfälla, Adam Johansson, Bollstanäs SK, Ossian Ogestad, FC Järfälla.

Bästa anfallare: Aria Sabery, Kungsängen IF, Herekol Bayram, Falu BS, Ekin Bulut, Täby FK.

Division 2 Södra Svealand:

Bästa målvakt: Hugo Claesson, Åtvidabergs FF, Elis Jäger, Nyköping BIS, Abdullberi Ben Khalifa, Rågsveds IF.

Bästa back: Axel Floric, IF Sylvia, Tufve Östlund, Åtvidabergs FF, Adam Kasa, Rågsveds IF.

Bästa mittfältare: Srdjan Sotra, Åtvidabergs FF, Buster Blosse, IK Sleipner, Haris Radetinac, Åtvidabergs FF.

Bästa anfallare: Brwa Pishdari, Rågsveds IF, Elias Alarcon Mac Callum, FOC Farsta, Adam Jemal, Rågsved IF.

Division 2 Norra Götaland:

Bästa målvakt: Joel Torstensson, Lidköpings FK, Jesper Royé, Motala AIF, Oliver Bergman, Grebbestad IF.

Bästa back: Alexander Hagelberg, Herrestads AIF, Louis Souffo, Grebbestad IF, Jonathan Larsson, Lidköpings FK.

Bästa mittfältare: Agon Beqiri, FBK Karlstad, Simon Karlsson, Motala AIF, Adam Bertilsson, Lidköpings FK.

Bästa anfallare: Claes Nyman, FBK Karlstad, Robert Lipovac, IK Kongahälla, Granit Hana, Motala AIF.

Division 2 Södra Götaland:

Bästa målvakt: Casper Andersson, Karlskrona FK, Otto Larsson Wågert, Kristianstads FC, Victor Stulic, Räppe GOIF.

Bästa back: Elliot Lindkvist Nilsson, Linero IF, Linus Svensson, Kristianstads FC, William Klevendal, Sölvesborg GoIF.

Bästa mittfältare: Oliwer Waltersson, Karlskrona FK, Jacob Christensen, IFK Trelleborg, Hugo Borstam, Sölvesborg GoIF.

Bästa anfallare: Adrian Kozic, Torns IF, Alexander Sjöström, IFK Hässleholm, Martin Andersson, Karlskrona FK.

Division 2 Västra Götaland:

Bästa målvakt: Isac Iserö, Onsala BK, Max Johnson, Laholm FK, Axel Svensson, Tvååkers IF.

Bästa back: Sebastian Parker, Onsala BK, Viktor Nilsson, Tvååkers IF, Nils Hedström Laholm FK.

Bästa mittfältare: William Berglund, Onsala BK, Liam Munther, Tvååkers IF, Emil Bosnic, Lindome GIF.

Bästa anfallare: Melvin Sjöland, Tvååkers IF, Ishak Shamoun, Västra Frölunda IF, Alfons Nygaard, Onsala BK.

Se samtliga nominerade och läs om tidigare års vinnare på www.unibet2an.se

