Resultatuppdatering för fjärde kvartalet 2025

Enligt den preliminära rapporteringen förväntas Betssons intäkter uppgå till 304 miljoner euro (MEUR) för det fjärde kvartalet 2025 (307 MEUR i Q4 2024). Periodens rörelseresultat (EBIT) förväntas uppgå till 53 miljoner euro (70 MEUR i Q4 2024).

Fjärde kvartalet 2025 präglades av fortsatt god kundaktivitet för Betsson med ett ökat antal aktiva spelare jämfört med samma period föregående år. Regionalt fortsatte intäkterna att öka i Västeuropa och Latinamerika, men en avmattning skedde i Norden och CEECA.

De preliminära intäkterna för fjärde kvartalet 2025 fördelades geografiskt enligt nedan (jämförelsetal från Q4 2024):



Norden 34 (40) MEUR

Västeuropa 61 (53) MEUR

CEECA 120 (132) MEUR

Latinamerika 84 (78) MEUR

Övriga världen 5 (4) MEUR

Den regionala uppdelningen ovan tjänar som en uppskattning av slutanvändarnas hemvist och inkluderar både spelintäkter från B2C-verksamheten och licensintäkter från B2B-verksamheten.

Intäkterna från kasino var 220 (214) MEUR, medan intäkterna från sportboken var 83 (91) MEUR och intäkterna från övriga spelprodukter uppgick till 1 (2) MEUR.

Sportboksmarginalen var 8,8 (9,8) procent.

Licensintäkter för B2B-verksamheten uppgick preliminärt till 71 miljoner euro (82 MEUR) under kvartalet, motsvarande cirka 23% (27%) av koncernens intäkter. Nedgången berodde i huvudsak på att en av Betssons B2B-kunder hade lägre intäkter än motsvarande period föregående år.

Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader fortsatte att öka och nådde den högsta nivån någonsin för Betsson, 68 (60) procent, vilket drev högre spelskatter under kvartalet. Spelskatterna uppgick till 53 (43) MEUR under kvartalet.

Intäktsmixen med högre andel intäkter från lokalt reglerade marknader, lägre andel intäkter från sportboken och lägre andel licensintäkter från B2B-verksamheten påverkade bruttomarginalen och följaktligen rörelseresultatet. Bruttomarginalen uppgick till 60,5 (65,3) procent under kvartalet.

Fortsatta investeringar gjordes i produkt- och teknikorganisationen för att stärka kundupplevelsen och konkurrenskraften långsiktigt. Ett ökat antal anställda samt poster av engångskaraktär drev högre personalkostnader. Personalkostnaderna uppgick till 52 (45) MEUR för kvartalet. De ökade personalkostnaderna påverkade lönsamheten och rörelseresultatet under kvartalet.

De genomsnittliga dagliga intäkterna hittills i det första kvartalet 2026, till och med den 15 januari, har varit 1 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det första kvartalet 2025.



Pontus Lindwall, koncernchef och vd Betsson AB kommenterar: ”Betssons verksamhet är diversifierad och spänner över många marknader. Verksamheten i stort utvecklas positivt. Under förra året gjorde vi betydande investeringar i produktutveckling, vilket sker i huvudsak med egna medarbetare och leder till högre personalkostnader. Jag är optimistisk inför 2026 där jag särskilt ser fram emot fotbolls-VM och även att kunna börja skörda frukterna av de investeringar vi gjort inom produktutveckling.”

Betsson kommer att offentliggöra sin rapport för fjärde kvartalet 2025 torsdagen den 5 februari klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2026 kl. 11:00 CET.

