Humlegården Fastigheter och Einar Mattsson inleder samarbete i Hagastaden

I det framväxande Hagastaden kombineras ett dynamiskt näringsliv och ett av världens främsta innovationsdistrikt med bostäder, i urbana kvarter med närhet till grönska och utmärkta kommunikationer. Här har Humlegården en markanvisning i kvarteret Ribosomen i östra Hagastaden som omfattar cirka 7 500 kvm kontor, cirka 900 kvm lokaler och cirka 6 500 kvm bostäder. Humlegården och Einar Mattsson har nu tecknat ett samverkansavtal gällande utvecklingen av kvarteret, där Humlegården kommer att fokusera på kontoren och Einar Mattsson på bostäderna.

Både Humlegården och Einar Mattsson har sedan tidigare en stark närvaro i Hagastaden. Humlegården äger fyra fastigheter längsmed Norra Stationsgatan med en total uthyrningsbar yta om cirka 64 000 kvm. Det senaste tillskottet är kontorsfastigheten Fenix Stockholm, som förvärvades i januari 2025. Humlegården har utöver kvarteret Ribosomen även ytterligare en markanvisning i området, Bivium House (kvarter 38N) i västra Hagastaden.

Familjeföretaget Einar Mattsson har anor från 1935 och äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Storstockholm och är en av stadens största ägare av hyresbostäder. I Hagastaden har bolaget utvecklat fem bostadsprojekt och totalt cirka 770 lägenheter.

– Vi ser fram emot samarbetet med Einar Mattsson, och att få kombinera vår expertis för att tillsammans skapa ett attraktivt kvarter. För oss var det viktigt att finna en stabil partner med stor erfarenhet av bostadsutveckling och i Einar Mattsson har vi funnit en aktör som är kända för sin kvalitet, långsiktighet och gedigna erfarenhet av bostadsutveckling och förvaltning. Vi ser ett stort intresse för våra kontor i Hagastaden och ser att platsen kommer att fortsätta utvecklas starkt även i framtiden, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården Fastigheter.

– Vi är mycket glada för att Humlegården, en aktiv och långsiktig aktör, valt att samarbeta med oss. Det här blir det sjätte bostadsprojektet för oss i Hagastaden och vi kan den bostadsmarknaden väl. Med Humlegårdens kompetens inom kommersiella lokaler och vår för bostäder ser vi fram emot att skapa ett attraktivt kvarter för boende, arbete och service, säger Peter Svensson, vd på Einar Mattsson Projekt AB.

Detaljplanen för kvarteret Ribosomen har vunnit laga kraft och nu pågår planering inför byggstart, som bedöms kunna ske under 2027.