Återköp av aktier i Betsson under vecka 3

Mellan den 12 januari och den 16 januari 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 140 100 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK) Transaktionsvärde (SEK) 2026-01-12 26 600 136,4130 3 628 586 2026-01-13 27 200 133,2860 3 625 379 2026-01-14 27 500 132,3253 3 638 946 2026-01-15 27 500 132,4900 3 643 475 2026-01-16 31 300 116,1399 3 635 179 Totalt under vecka 3, 2026 140 100 129,7042 18 171 565 Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 1 271 080 141,8134 180 256 151

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 16 januari 2026 till 2 651 422 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 16 januari 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2026, kl. 8:30 CET.

