Einar Mattsson: Tre nomineringar till Aktiv Bos Kundkristall

Einar Mattsson och några av kunderna till koncernen uppmärksammas då de utmärker sig genom störst förbättring av service kring lokaler.

− De fina betygen är ett kvitto på vårt nära samarbete mellan lokaluthyrnings-teamet och förvaltningsteamet. Genom att vara lyhörda, proaktiva med tydligt fokus på varje hyresgästs affär har vi skapat långsiktiga relationer och trygga och välfungerande lokaler, säger Tobias Ridefelt, lokaluthyrare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Inte bara Einar Mattsson själva, utan även två kunder är nominerade och konkurrerar om priset i samma klass. Vi frågade Cecilia Hellstrand, som är kundansvarig förvaltare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB för kunden Floréna, som är nominerad både för ”Största lyft serviceindex – för både sina bostäder och för sina lokaler vad som ligger bakom lyften. Cecilia ansvarar även för kunden Brandkontoret, som också är nominerade för sina lokalers höjda resultat.

− Jag är glad över att se hur tydligt vårt interna samarbete visar sig, för här blir det verkligen synligt att allas arbete gör skillnad. Kontinuiteten i våra team har varit en viktig framgångsfaktor, avslutar Cecilia Hellstrand.

Vinnarna tillkännages den 5 februari under Benchmark Event på Berns i Stockholm.