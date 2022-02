Så shoppade svenskarna 2021: Trots tydligt trendskifte rankas svenskarnas kärlek för onlineshopping högt i internationell jämförelse

Stockholm, 16 februari 2022 – Svenska konsumenter rankas på andra plats för högst preferens för onlineshopping, efter att Storbritannien gått om under 2021 senare del. Enligt den senaste uppdateringen av Klarnas Shopping Pulse skedde ett unikt trendskifte i Sverige under julen då konsumenter ökade sin preferens för fysiska butiker, vilket sticker ut jämfört med andra länder i undersökningen. Rapporten avslöjar också att det var invånare i Stockholm, Uppsala och Norrbottens län som handlade mest per capita under 2021.

– Svenska konsumenter utmärker sig som pionjärer i den pågående digitaliseringen av butikshandeln och de digitala vanorna sticker ut jämfört med andra länder. Överlag ökade preferenserna för den fysiska butiksvärlden under julhandeln, ett trendbrott från att stadigt ha pekat mer online tidigare under året, men svenskarna ser ändå till att ta med sig fördelarna från onlinehandeln när de återbesöker landets köpcentrum. Hela åtta av tio svenskar använder regelbundet sina smartphones för att jämföra produkter och priser när de besöker fysiska butiker och nästan alla gör research online redan innan de är på plats. Det finns ingenting som tyder på att svenskarnas törst för ökad digitalisering skulle sina när restriktionerna upphör, snarare tvärtom kommer ribban successivt fortsätta höjas för butiksägare som vill förstärka sina kundrelationer framöver, säger Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende.

Klarnas Shopping Pulse, som uppdateras kvartalsvis, undersöker kontinuerligt utvecklingen av konsumenternas shoppingvanor i 11 länder på tre kontinenter. Den senaste uppdateringen från Q4 2021 innehåller insikter från en undersökning med över 18 000 konsumenter (varav 1 632 svenskar), samt Klarnas egen shoppingdata från mer än 250 000 nätbutiker runt om i världen. Klarna hanterar ungefär hälften av alla onlineköp i Sverige.

Fler insikter från rapporten:

Svenska konsumenter, alla generationer inräknade, föredrar att handla online jämfört med fysiska butiker. Klarnas shoppingindex visar dock att det skett ett unikt trendskifte bland svenska konsumenter jämfört med konsumenter i andra länder, då tycket för fysiska butiker ökade under årets sista kvartal. Svenska konsumenter ökade sin preferens för nätbutiker under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet, från 98 till 106, men gick tillbaka till 102 under julhandeln. Indexet anger preferensen för att handla online och i fysiska butiker, där 100 representerar är neutralt medan en lägre siffra anger preferens för fysiska butiker och en högre för nätbutiker. Jämför man internationellt placeras Sverige på andra plats efter Storbritannien (105) men före Tyskland (100) och USA (99).

Nästan hälften av svenskarna tror att de kommer göra merparten av sin shopping online under 2022. 48 procent av svenskarna tror att de kommer att göra det mesta av sin shopping online under det kommande året, vilket är något lägre jämfört med de 52 procent och 50 procent som sa detsamma under Q3 respektive Q2. Denna trend kan dock vara en tillfällig förändring av inställningen hos konsumenterna då minskningen under oktober (48 %) och november (47 %) vände tillbaka under december (50 %) när Omikron började sprida sig.

Stockholm, Uppsala och Norrbotten handlade mest online under 2021. Klarnas shoppingdata visar att konsumenter i Stockholm handlade mest online under 2021, 14 procent mer per person än riksgenomsnittet, och att deras favoritkategori är Smycken & Accessoarer. Uppsala (+7%) och Norrbotten (+6%) rankas tvåa och trea jämfört med riksgenomsnittet, och köpte mest nöjesrelaterade produkter respektive sport- & fritidsprylar.

Flest svenskar föredrar att shoppa på söndagskvällar. Söndagar är de mest hektiska dagarna för onlinehandeln i Sverige, och det är under sena kvällar som konsumenter helst handlar, med peak runt 21.00 en genomsnittlig shoppingdag.

Många svenskar gör research online innan de ger sig ut och handlar i fysiska butiker. Hela 95 procent av svenska konsumenter gör ibland research online innan de handlar i fysiska butiker medan fem av sju (72 %) gör det ofta. Den vanligaste produktkategorin är elektronik där sju av åtta (88 %) passar på att kolla läget lite extra online innan köp i fysisk butik.