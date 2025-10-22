Smartare körning, lättare last och mindre bilar minskar Einar Mattssons koldioxidutsläpp

Genom att försöka planera resorna bättre och använda alltfler elbilar, så minskar fastighetskoncernen sina koldioxidutsläpp. Flera praktiska och strategiska lösningar har implementerats för att effektivisera fordonsanvändningen, minska miljöpåverkan och samtidigt skapa synergier mellan olika verksamhetsområden i förvaltningsbolaget.

Bättre planering bidrar till färre kilometrar

Under det senaste året har den ökade satsningen på elbilar gjort att klimatpåverkan minskat. Medarbetarna har uppmanats att planera när och var laddningen bäst kan ske och servicepersonalen har också hjälpt varandra i närliggande geografiska områden, allt för att minska antal körda kilometer. För att hjälpa teamen har de rent organisatoriskt satts samman för att undvika att bilarna behöver åka till fastigheter som ligger långt ifrån varandra. Dessutom har Einar Mattsson hyrt parkeringsplatser med laddstolpar på strategiska platser runt om i Stockholm för att ytterligare minimera onödiga transporter.

Smartare packning

En annan viktig faktor i omställningen har varit att packa bilarna smartare. Genom att undvika att lasta tunga maskiner som sällan används och “bra-att-ha-saker”, har fordonen blivit lättare och drar då mindre energi eller bränsle. Dessutom ger den lättare lastningen en säkrare miljö att färdas i. Lättare och mindre packning gör också att bolaget kan köpa in mindre och lättare bilar, vilket i sin tur bidragit till att sänka bränsleförbrukningen ytterligare.

Trafiksäkerhet och effektiv elförbrukning

Personalen har också uppmanats till att förbättra körsättet för att öka säkerheten och minska förbrukningen. Med en mjukare körstil minskar både slitage och bränsleförbrukning. Med ett ekonomiskt medvetet förhållningssätt till när och var elbilsladdning görs så sparas också pengar. Laddkort till de leverantörer som har grön el finns till de som kör el-servicebilarna.

Hållbarhetsarbetet fortsätter

Alla dessa faktorer tillsammans visar att det går att påverka utsläppen med ett helhetsgrepp. Och Einar Mattssons arbete med att byta ut hela fordonsflottan fortsätter. Att Einar Mattsson-koncernen kört 12 000 färre mil än tidigare år ger bra motivation till att fortsätta optimera transporterna.