TrueLayer förvärvar Zimpler och skapar ett europeiskt Pay by Bank-powerhouse

LONDON & STOCKHOLM, 21 oktober 2025 – TrueLayer, Europas ledande Pay by Bank-nätverk, meddelar idag att de har tecknat avtal om att förvärva Zimpler – Nordens snabbast växande Pay by Bank-nätverk. Förvärvet för samman två av Europas mest innovativa aktörer inom Pay by Bank och stärker TrueLayers position som en kraft att räkna med i den europeiska betalningsindustrin.

Detta förvärv markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Pay by Bank i Europa. Genom att kombinera TrueLayers nätverk i hela Europa och djupa expertis inom betalningsteknik med Zimplers starka position på den nordiska marknaden får TrueLayer en unik position att påskynda övergången från traditionella kortbetalningar till smartare, snabbare och säkrare betalningar via Pay by Bank.

Förvärvet är ytterligare ett tydligt steg i TrueLayers mål att bygga ett starkt alternativ till traditionella betalningslösningar i Europa – och att främja konkurrens, innovation och mervärde för både företag och konsumenter.

Som en av de regioner där konto-till-konto-betalningar (A2A) används mest så har Norden blivit en föregångsmarknad för Pay by Bank. Genom förvärvet av Zimpler får TrueLayer över 20 miljoner användare, räckvidd i viktiga marknader som Sverige och Finland, samt ytterligare A2A-funktionalitet via integration med betalnätverket Swish. Detta stärker TrueLayers europeiska nätverk avsevärt och påskyndar övergången till smartare, säkrare och mer kostnadseffektiva betalningar.

Zimpler grundades 2012 av Johan Friis och Kristofer Ekman Sinclair och har vuxit snabbt till att bli en ledande Pay by Bank-aktör i Norden. TrueLayer är stolta över att välkomna grundare och aktieägare i denna gemensamma resa – tillsammans med investerare som Stripe, Northzone och Tiger Global – i uppdraget att förändra hur världen betalar.

”Jag är väldigt glad att välkomna Zimpler-teamet till TrueLayer,” säger Francesco Simoneschi, medgrundare och vd för TrueLayer. ”Vi har länge beundrat deras framgångsresa och ser fram emot att få arbeta tillsammans med ett fantastiskt team av betalningsexperter. Vi expanderar inte bara vår närvaro i Norden – vi kombinerar talang, teknik och skala för att driva på utvecklingen av Pay by Bank i hela Europa och stärka den som en kraft som förändrar hur världen betalar.”

”Att gå samman med TrueLayer är en fantastisk möjlighet att skapa den ledande Pay by Bank-leverantören i Europa,” säger Johan Strand, vd för Zimpler. ”TrueLayer har en demonstrerad innovationskraft och ett starkt nätverk. Tillsammans kan vi erbjuda marknaden ett ännu mer attraktivt erbjudande. Genom att bli en del av TrueLayer kan vi ta nästa steg i vår tillväxtresa och vara drivande i utvecklingen av branschen. Samtidigt förblir vi fast förankrade i Sverige, med vår lokala licens och expertis som säkerställer kontinuitet för våra kunder.”

Transaktionen är föremål för godkännande av myndigheter. Ansökan om ägarförändring har lämnats in till Finansinspektionen. När utfallet av den regulatoriska granskningen är klart kommer information att meddelas via officiella kanaler.

Perella Weinberg agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Zimpler i samband med transaktionen







Pressfrågor.

Zimpler: Josefine Hedlund, Presskontakt

josefine.hedlund@zimpler.com | +46 738 55 65 72

TrueLayer: Michael Russell, Director of Communications

Michael.Russell@truelayer.com |+353 83 464 198

Om Zimpler

Zimpler är Nordens snabbast växande nätverk för Pay by Bank-betalningar och kopplar samman företag med över 350 miljoner bankkonton i fler än 25 marknader. Företaget arbetar för att demokratisera betalningar och möjliggöra tillväxt för företag i en rad olika branscher och marknader. Läs mer på zimpler.com

Om TrueLayer

TrueLayer är Europas snabbast växande betalningsnätverk. Vi möjliggör smartare, säkrare och snabbare onlinebetalningar genom att kombinera realtidsbetalningar via bank med finansiell data och identitetsdata. Vi är verksamma i 22 länder och mer än 15 miljoner användare litar på att vi hanterar deras transaktioner. Men vi stannar inte här. Vår mission är att förändra hur världen betalar, och vi ger oss inte förrän vi har frigjort betalningarnas potential

