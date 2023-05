Under fotbollssäsongen åker Unibet, tillsammans med Svensk Elitfotboll och organisationen Spelfriheten, runt och besöker klubbarna i Allsvenskan och Superettan för att belysa riskerna med spel och utbilda i vilken hjälp som finns att få för den som har problem. Sex klubbesök är redan genomförda och under säsongen kommer samtliga 32 klubbar utbildas i spelansvar.

Spelfriheten är en organisation som inriktar sig på att hjälpa personer med spelberoende och som samarbetar med Unibet och Svensk Elitfotboll i frågor om ansvarsfullt spelande.

– Vi är fullt medvetna om riskerna med spel och vi tar det på största allvar, därför var det viktigt att vi tillsammans med SEF fick samarbetet med Spelfriheten på plats. Nu har vi möjlighet att komma ut till klubbarna och prata med spelare och ledare för att förebygga problemspelande inom svensk elitfotboll. Hållbart och ansvarsfullt spelande har alltid varit en central del i vårt arbete därför är det viktigt att vi kan påverka detta genom vårt sponsorskap, menar Anders Falk, sponsorchef på Unibet.

Under fotbollssäsongen kommer samtliga 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan att få besök av Spelfriheten. I dagsläget är sex klubbesök utförda: Gefle IF, IK Sirius, Hammarby IF, Djurgårdens IF, IFK Göteborg och Malmö FF. Under klubbesöken berättar personer från Spelfriheten om egna självupplevda upplevelser och en anhörig vittnar om hur spelandet även kan få stor påverkan på omgivningen. Utöver detta får spelarna och ledarna i klubbarna exempel på beteenden hos en person med spelproblem, hur man snappar upp signaler och hur man agerar och framför allt vilka konsekvenser ett osunt spelande kan få både för den enskilde individen och anhöriga.

– Det här är skammens sjukdom, där det sista alternativet är att berätta sanningen. Genom åren har vi tagit emot flera elitidrottare, inklusive fotbollsspelare, vars berättelser vittnar om behovet att arbeta både proaktivt och reaktivt med frågor som rör spel om pengar. Kan vi tillsammans med Svensk Elitfotboll och Unibet skapa ett klimat där det blir enklare att upptäcka, att berätta och få rätt sort hjälp direkt kommer vi kunna göra stor skillnad säger Finn Stenwall behandlingsansvarig på Spelfriheten.

En av de som medverkat på träffarna är Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Bosse säger att Spelfrihetens föreläsning var väldigt konkret och att den berörde många.

– Fotbollsspelare är i en större riskzon än många andra och det är viktigt att bygga upp förebyggande åtgärder som detta, som det jobbas med kontinuerligt. Alla som var med och lyssnade fick sig en tankeställare och man fick vetskapen om problemet. Det ökar medvetenheten. Jag tror man som lag och lagkamrat kan vara observant på beteende hos sina lagkompisar, att man pratar om det och lyfter upp frågan på bordet, säger Bosse Andersson.

– Själva föreläsningen blev väldigt verklig. Det var en före detta elitspelare som drog förloppet, en före detta spelmissbrukare som berättade om hur missbruket förstört hans liv och en anhörig som visade hur många runt om missbrukaren som också drabbas. Jag skulle säga att alla som var med och lyssnade någonstans i sin omgivning har konkreta fall att relatera till. Det var länge sedan man lyssnat på något liknande som så många pratar vidare om i efterhand.

Även IFK Göteborgs spelartrupp har fått besök av Spelfriheten.

– Spelfrihetens föreläsning var en tankeställare. Man ser vad ett missbruk gör med en individ och dennes omgivning och allt vi kan göra för att förhindra att fler personer faller in i missbruk är av godo. Det är bra att Svensk Elitfotboll och Unibet tar det ansvaret, säger Emil Salomonsson, försvarare i IFK Göteborg.

– Min känsla är att vi i IFK Göteborg har bra medvetenhet i de här frågorna och ett sunt klimat i spelartruppen men det är alltid bra att få en uppfriskning och att alla vet var och hur de kan vända sig om de skulle vilja.

Idrotten och spelbranschen har en lång historia ihop och med detta samarbete tar Svensk Elitfotboll och Unibet ett viktigt steg i arbetet mot osunt spelande tillsammans med Spelfriheten.

– I vår samverkan med Unibet har vi en gemensam nollvision mot osunt spelande. Det betyder att vi behöver utbilda våra spelare och ledare proaktivt, men samtidigt erbjuda stöd för de som är i behov av det. Vi behöver komma ihåg att spel är ett nöje för de flesta människor, men för vissa går det över styr. Därför vill vi vara både proaktiva för att förhindra att individer hamnar i spelproblem och reaktiva för att snabbt hjälpa de som verkligen är i behov av hjälp, menar Anders Wikström.

