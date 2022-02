Stabil omsättning under hårdnande konkurrens, fokus på effektivisering och nya satsningar

Marknadsföringskostnaderna har stramats åt och effektiviserats väsentligt under kvartalet. Även operativa kostnader är höga i förhållande till befintlig omsättning och är nu föremål för betydande effektiviseringsåtgärder. Detta är egentligen en naturlig fortsättning av arbetet med att samordna och effektivisera förvärvade verksamheter, men påskyndas av de nya marknadsförutsättningarna som drivs av nya regleringar. Ytterligare en viktig del i effektiviseringen är att ta ner komplexiteten i varumärkesportföljen för optimering efter plattformsavtal och effektivare marknadsföring. Samtliga dessa åtgärder är högt prioriterade för att nå break-even under året.

