12 svenska städer: Oddsen för snö på julafton

Enligt odds från Unibet är chansen för ett snötäckt julfirande närmast garanterad i norra Sverige, men hur ser det ut i städer som Örebro, Borås, Göteborg, Lund och Halmstad?

Frågan om det kommer bli en vit snötäckt jul återkommer varje år. Med en månad kvar till julafton har Unibet tagit tempen på svenskarnas snöchanser. För att det ska räknas som en vit julafton ska minst tre centimeter snö kunna uppmätas på marken den 24 december. Inte oväntat är Luleå den staden på listan med överlägset störst chans till ett vinterlandskap på dopparedagen.

Säkrast i norr : Luleå toppar listan med nästan 90% sannolikhet för en vit jul enligt oddsen. Även i Sundsvall är chansen mycket god till oddset, nästan 80%.

Slantsingling i huvudstaden : För de som firar i Stockholm är läget ovisst. Oddsen pekar på drygt 46% chans för snö på julafton, och knappt 54% för att det inte blir så.



Barmark i söder : Längst söderut krävs ett mindre julmirakel. I Halmstad är oddsens sannolikhet för snö 20,5 %, medan chansen för Göteborg och Lund är knappt en på fyra.

– Den klassiska frågan om en vit jul engagerar varje år. Oddsen visar en tydlig skiljelinje i landet, från närmast snögaranti i norr till en betydligt snöfattigare jul i söder. Stockholm balanserar på gränsen, det blir en nagelbitare för de som firar i huvudstaden, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Hela listan: Blir det snö på julafton?

Beräknad sannolikhet (%) enligt Unibets odds.

Stad Ja Nej Luleå 89,7% 10,3% Sundsvall 76,9% 23,1% Mora 65,9% 34,1% Gävle 63,8% 36,3% Stockholm 46,2% 53,8% Örebro 41,1% 58,9% Norrköping 40,3% 59,7% Borås 28,9% 71,1% Visby 28,9% 71,1% Göteborg 23,1% 76,9% Lund 23,1% 76,9% Halmstad 20,5% 79,5%

