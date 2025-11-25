EVOLUTION OCH GALAXY GAMING FÖRLÄNGER FUSIONSAVTAL SOM DEL I FÖRVÄRVETS FORTSKRIDANDE; ÅTERSTÅENDE REGULATORISKA GODKÄNNANDEN FÖRVÄNTAS UNDER FÖRSTA KVARTALET 2026

Som tidigare meddelats har Galaxy Gaming, Inc.® (OTC: GLXZ) (”Galaxy”), världens ledande oberoende utvecklare och distributör av kasinobordsspel och -teknik, Evolution Malta Holding Limited, ett företag registrerat på Malta (”Evolution”), och Galaga Merger Sub, Inc., ett helägt dotterföretag till Evolution registrerat i Nevada, USA (”Merger Sub”), ingått ett avtal och en fusionsplan (”Fusionsavtalet”), enligt vilket Merger Sub kommer att fusioneras med Galaxy, varvid Galaxy blir ett helägt dotterbolag till Evolution (”Fusionen”).

Evolution och Galaxy meddelade i dag att de gemensamt har kommit överens om att förlänga Fusionsavtalets ”sista datum för tillträde” till den 17 juli 2026, vilket bekräftar deras gemensamma mål att genomföra transaktionen och att driva sin gemensamma vision för innovation inom spelbranschen framåt.

Som en del av den regulatoriska godkännandeprocessen förväntar sig bolagen att det föreslagna förvärvet kommer att godkännas av relevanta tillsynsmyndigheter under första kvartalet 2026. Med Mississippi-godkännande beviljat i november 2025 kommer båda företagen fortsatt arbeta nära tillsynsmyndigheterna för att uppfylla det återstående tillträdesvillkoret avseende spelgodkännanden senast den 17 juli 2026.

”Vi har fortsatt fullt fokus på att slutföra förvärvet av Galaxy Gaming och är trygga med processen för att få de regulatoriska godkännandena. Denna förlängning visar vår respekt för de amerikanska speltillsynsmyndigheternas granskningsprocesser och vår gemensamma strävan mot att sammanföra två kompletterande verksamheter. Galaxy Gamings innovativa produkter och teknik kommer att stärka Evolutions position och göra det möjligt för oss att leverera ännu större värde till våra kunder världen över.”

”Efter tillträdet ser vi fram emot att stödja Galaxy Gamings verksamhet som en självständig verksamhet inom Evolution, bevara dess unika kultur och samtidigt utnyttja vår globala räckvidd och våra resurser för att accelerera tillväxten.” – Martin Carlesund, VD Evolution AB (publ)

Matt Reback, VD för Galaxy, tillade: ”Vi är motiverade av framstegen mot att slutföra transaktionen och de enorma möjligheter som ligger framför oss. Denna transaktion förenar två kundfokuserade team i världsklass och ger oss möjlighet att leverera exceptionella upplevelser både i landbaserade och onlinekanaler. Med Evolutions globala räckvidd och finansiella styrka kommer Galaxy Gaming att accelerera innovation och tillväxt samtidigt som vi bevarar den självständighet och identitet som definierar vårt varumärke.”

”Efter tillträdet kommer vi att bygga vidare på vårt beprövade samarbete för att driva innovation inom alla kanaler och skapa ännu större värde för våra partners och spelare världen över.”

När alla nödvändiga spelgodkännanden har erhållits kommer Fusionsavtalets tillträdesvillkor för spelgodkännanden att vara uppfyllt. Under förutsättning att alla andra villkor är uppfyllda eller har frånfallits, förväntas Fusionen genomföras kort efter att tillträdesvillkoret för spelgodkännanden har uppfyllts. Båda bolagen förväntar sig tillträde omgående efter att de regulatoriska godkännandena har erhållits.

Evolution: Joakim Andersson, CFO, ir@evolution.com

För investerarförfrågningar avseende Galaxy: Steve Kopjo, CFO, investors@galaxygaming.com

Om Galaxy Gaming

Med huvudkontor i Las Vegas, Nevada, utvecklar och distribuerar Galaxy Gaming (galaxygaming.com) innovativa spel, bonussystem och tekniska lösningar för fysiska och onlinekasinon runt om i världen. Galaxy Gaming erbjuder beprövade spel utvecklade av spelexperter och stöds av den högsta nivån av kundsupport. Galaxy Gaming Digital är världens ledande licensgivare av egenutvecklade bordsspel till onlinespelsindustrin. Galaxy Gaming har 131 licenser över hela världen, inklusive licenser i 28 amerikanska delstater.

SAFE HARBOR

Detta pressmeddelande innehåller, och muntliga uttalanden som görs från tid till annan av våra representanter, kan innehålla framåtriktade uttalanden i den mening som avses i de amerikanska värdepapperslagarna. Framåtriktade uttalanden avser förväntningar, övertygelser, prognoser, framtida planer och strategier, förväntade händelser eller trender och liknande uttryck som rör frågor som inte avser historiska fakta. I vissa fall kan du identifiera framåtriktade uttalanden genom användningen av framåtriktade terminologi som ”kan”, ”kommer”, ”bör”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”förutser”, ”tros”, ”uppskattar”, ”förutspår” eller ”potentiell” eller negationer av dessa ord och uttryck eller liknande ord eller uttryck som är förutsägelser om eller indikerar framtida händelser eller trender och som inte enbart avser historiska fakta. Framåtriktade uttalanden kan också identifieras genom diskussioner om strategi, planer eller avsikter.

Dessa framåtriktade uttalanden återspeglar Galaxy Gaming, Inc.:s (”Bolaget”) nuvarande synsätt, modeller och antaganden och är föremål för olika risker och osäkerhetsfaktorer som inte kan förutses eller kvalificeras och är föremål för ett antal kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och förändrade omständigheter, varav flera ligger utanför Bolagets kontroll och kan leda till att Bolagets faktiska resultat avviker väsentligt från de resultat som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till:

förmågan att genomföra Fusionen enligt de föreslagna villkoren eller inom den förväntade tidsramen, eller överhuvudtaget, inklusive att erhålla nödvändiga regulatoriska tillstånd och uppfylla andra tillträdesvillkor; förekomsten av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan leda till att Fusionsavtalet sägs upp; risker för att Fusionen stör Bolagets nuvarande planer och verksamhet eller avleder Bolagets lednings eller anställdas uppmärksamhet från den löpande verksamheten; risken för potentiella svårigheter med Bolagets förmåga att behålla och anställa nyckelpersonal och upprätthålla relationer med kunder och andra tredje parter till följd av Fusionen; risken att Fusionen kan medföra oväntade kostnader och/eller skuldförpliktelser som är okända eller inte går att uppskatta; risken att Bolagets verksamhet kan drabbas till följd av osäkerheten kring Fusionen; risken för tvister med aktieägare; effekter relaterade till tillkännagivandet eller genomförandet av Fusionen på marknadspriset för företagets stamaktier; och

Galaxy Gamings förmåga att ingå och upprätthålla strategiska samarbeten, produktplaceringar eller installationer i landbaserade kasinon eller växa sin iGaming-verksamhet; vinna nya marknadsandelar; säkra licenser i nya jurisdiktioner eller bibehålla befintliga licenser; framgångsrikt utveckla eller förvärva och sälja egna produkter; handla i enlighet med reglering, förändringar i spelrelaterade och icke-spelrelaterade lagar och regler och/eller självpåtagna begränsningar för eller av våra kunder och som påverkar deras intäkter i marknaderna för landbaserade kasinon och onlinekasinon; få sina spel godkända i relevanta jurisdiktioner; och anpassa sig till förändringar som följer av COVID-19 eller andra pandemier, inklusive men inte begränsat till, statligt beslutade nedstängningar, reserestriktioner och avbrott i distributionskedjor, samt andra faktorer.

Ytterligare information om dessa och andra riskfaktorer finns i Bolagets handlingar som lämnats in till amerikanska Securities and Exchange Commission, inklusive den senaste årsredovisningen i formulär 10-K, kvartalsrapporter i formulär 10-Q, rapporter om väsentliga händelser (Eng. Current Reports) i formulär 8-K och den slutgiltiga så kallade ”proxy statement” (Eng. Definitive Proxy Statement).

Alla framåtriktade uttalanden som görs häri är uttryckligen förbehållna i sin helhet av dessa varningar. Även om framåtriktade uttalanden återspeglar företagets ärliga uppfattningar, är de inte garantier för framtida resultat eller händelser, och det finns ingen garanti för att de faktiska resultat, händelser eller utvecklingar som nämns här kommer att inträffa eller realiseras. Alla framåtriktade uttalanden hänför sig endast till de fakta och omständigheter som föreligger per dagen för detta pressmeddelande. Galaxy frånsäger sig alla skyldigheter att offentligt uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden för att återspegla förändringar i underliggande antaganden eller faktorer, eller ny information, data eller metoder, framtida händelser eller andra förändringar.









Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 21 650 anställda i studior i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.