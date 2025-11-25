Återköp av aktier i Betsson under vecka 47

Mellan den 17 november och den 21 november 2025 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 129 400 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK) Transaktionsvärde (SEK) 2025-11-17 25 600 141,8143 3 630 446 2025-11-18 26 100 139,0858 3 630 139 2025-11-19 26 000 139,7906 3 634 556 2025-11-20 25 900 140,2602 3 632 739 2025-11-21 25 800 140,8085 3 632 859 Totalt under vecka 47, 2025 129 400 140,3457 18 160 740 Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 396 080 143,1807 56 711 013

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 21 november 2025 till 1 776 422 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 21 november 2025 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 123 448 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2025 klockan 08:30 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).








